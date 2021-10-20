Большинство россиян примут участие в переписи

Почти 90 проц жителей страны убеждены в том, что перепись необходима



Подавляющее большинство россиян (85%) планируют принять участие в переписи населения, при этом 43% сказали, что уже точно приняли решение. Не намерены участвовать в переписи 8% россиян, сообщает Вероссийский центр изучения общественного мнения.



Среди россиян, планирующих принять участие в переписи или еще не принявших решение, 43% дождутся переписчика дома, 41% перепишутся онлайн на портале «Госуслуг», 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.



Более половины россиян (58%) планируют следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения, а 39% не будут этого делать. При этом большинству россиян (81%) будет интересно узнать результаты Всероссийской переписи населения.



Большинство наших сограждан (89%) убеждены, что в нашей стране необходима перепись населения. Напротив, не считают проведение переписи необходимым только 7% наших сограждан.



Три четверти россиян (74%) осведомлены о том, что в этом году в нашей стране проходит Всероссийская перепись населения. При этом 41% наших сограждан хорошо знают об этом, а 33% — что-то слышали.



Фото: медиаофис ВПН Подавляющее большинство россиян (85%) планируют принять участие в переписи населения, при этом 43% сказали, что уже точно приняли решение. Не намерены участвовать в переписи 8% россиян, сообщает Вероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ провел опрос по заказу медиаофиса Всероссийской переписи населения.Среди россиян, планирующих принять участие в переписи или еще не принявших решение, 43% дождутся переписчика дома, 41% перепишутся онлайн на портале «Госуслуг», 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.Более половины россиян (58%) планируют следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения, а 39% не будут этого делать. При этом большинству россиян (81%) будет интересно узнать результаты Всероссийской переписи населения.Большинство наших сограждан (89%) убеждены, что в нашей стране необходима перепись населения. Напротив, не считают проведение переписи необходимым только 7% наших сограждан.Три четверти россиян (74%) осведомлены о том, что в этом году в нашей стране проходит Всероссийская перепись населения. При этом 41% наших сограждан хорошо знают об этом, а 33% — что-то слышали.Фото: медиаофис ВПН

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.