В Улан-Удэ с начала года украли 44 колодезных люка

Кражей канализационных и водопроводных крышек уже занимаются обеспеченные люди, строящие индивидуальные дома



В Улан-Удэ за текущий год служба безопасности городского «Водоканала» подала в полицию более 14 заявлений о краже 44 колодезных крышек. Кража канализационных и водопроводных крышек уже давно является одной из самых актуальных проблем ЖКХ не только в Бурятии, но и по всей России, сообщает пресс-служба городской администрации.



По словам сотрудников собственной безопасности «Водоканала», кражи могут совершать как бомжи, так и горожане, занимающиеся строительством собственных домов.



«Установлены случаи, когда материально обеспеченные люди крали крышки с муниципальных колодцев ради наживы. Конечно, все они были наказаны и уголовно, и финансово. Мы активно сотрудничаем с городской полицией. Жаль, воры не понимают, что из-за своих необдуманных действий они могут причинить серьезный вред всем окружающим – соседям, прохожим и, самое страшное, маленьким детям», — рассказал начальник Управления собственной безопасности МУП «Водоканал» Пётр Карпуков.



Некоторые из грабителей, наверняка считающие себя более сознательными, ограждают открытые люки различными подручными материалами - кидают вглубь колодца большую ветку дерева или загораживают его шиной, листом или деревянными досками, что весьма опасно не только для горожан, но и для всей водопроводной и канализационной системы Улан-Удэ.



После кражи колодезных крышек образуются провалы, представляющие большую опасность для пешеходов и автомобилистов. Зачастую именно отсутствие крышки на колодце становится причиной несчастного случая, а то и трагедии. При этом большинство краж приходится на Октябрьский район Улан-Удэ.



«Сейчас темнеет очень рано, многие из нас возвращаются домой после работы, учебы совершенно уставшими, где-то рассеянными. Простой человеческий фактор, как «не заметил», никто не отменял. Конечно, мы всегда говорим о том, что нужно быть аккуратнее, но в вечером и даже в днем проблематично заметить открытый колодец, глубина которого составляет почти 7 метров», - говорит заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



Для того, чтобы защитить горожан от опасности, которую могут принести открытые колодца, руководство «Водоканала» устанавливает люки с антивандальным замком. Стоимость только одного такого люка составляет более 6 тысяч рублей.



Всего в Улан-Удэ насчитывается более 10 тысяч водопроводных и около 14 тысяч канализационных колодцев, которые принадлежат муниципальному «Водоканалу». Сегодня специалисты МУП «Водоканал» провели очередной плановый рейд с целью выявления открытых колодцев по всем районам Улан-Удэ.



Специалисты ресурсоснабжающего предприятия призывают управляющие компании и ТСЖ также следить за сохранностью люков, расположенных в зоне их непосредственной ответственности, так как на кону стоит жизнь и здоровье горожан.



Напомним, заявки об обнаружении открытых колодцев, улан-удэнцы могут оставить по номеру круглосуточной диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.



Фото: ulan-ude-info.ru



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