Высокий уровень Байкала угрожает ООПТ и объектам туризма в Бурятии

Фиксируется значительный размыв побережья, страдают заповедные места во время осенних штормов



Изменение уровня воды в озере Байкал, а именно его рост, наблюдающийся в последние годы, угрожает заповедным территориям на восточном берегу. Об этом сообщил



«В настоящее время готовится проект технического задания на проведение исследований влияния воздействия большой водности Байкала на прибрежную территорию. В последние годы мы регистрируем негативные воздействия на восточном берегу, на особо охраняемых природных территориях: это значительный размыв побережья, страдает почва, лес, в основном во время осенних штормов в условиях роста уровня воды. Наносится материальный ущерб объектам инфраструктуры туристского использования», - рассказал Ананин.



По его словам, негативные последствия наблюдаются на территории старейшего в России Баргузинского заповедника: частично размываются тропы на пути к скальным останцам, так называемым Давшинским столбам. Аналогичные проблемы, но в большем масштабе есть на территории Забайкальского национального парка: в местности Монахово, в Баргузинском и Чивырукуйском заливах. «Была перекрыта, затоплена часть дороги, соединяющая большую землю с Монахово, и фактически Баргузинский залив был соединен с Чивыркуйским, как следствие - изменился состав, температура воды во внутренних водоемах Чивыркуйского перешейка, - говорит Ананин. - Необходимо привлекать специалистов, чтобы изучить, как это повлияло на гидробионтов».



На фоне происходящих изменений с водностью в бассейне Байкала возникла необходимость усилить мониторинг околоводных птиц. «Дело в том, что в предыдущие годы, в период «низкого стояния», происходило обсыхание территории, что тоже влияло на продуктивность прибрежных экосистем, в том числе на гнездование птиц. Но не было таких катастрофически заметных изменений, как сейчас, при «высоком стоянии» Байкала, превышающего ранее установленные нормативы», - отметил биолог.



По данным министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, в настоящее время инициировано проведение исследования «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС».



По мнению властей и экологов Бурятии, большой диапазон регулирования уровня озера Байкал может привести к гибели краснокнижных представителей флоры и фауны, поэтому «снижение или превышение установленных отметок должно предприниматься как можно реже». «Решаться он [вопрос о регулировании объема воды в Байкале] может только одним способом - это регулирование сброса на Иркутской плотине, но там тоже непростой вопрос. <…> Вопрос экологии и минимизации экологического ущерба за счет повышенного уровня воды - это главный акцент и главное обоснование для принятия решений по тому или иному уровню воды, - сказал ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов. - Поскольку высокий уровень воды, мы даже сейчас не рассматриваем, что дома попадают под затопления, здесь мы можем людям помочь, [главное] - вопросы экологии».



Байкал с 1960-х годов, с начала работы Иркутской ГЭС, является частью системы Иркутской ГЭС. Минимальный и максимальный уровни воды в озере устанавливаются государством. С 2001 года это 456 и 457 метров соответственно.



С 2014 года на Байкале наблюдался период экстремального маловодья. В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ о максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах, которое расширило диапазон возможного регулирования уровня до 455,54 метра в период малой водности и 457,85 метра в период большой водности.



По мнению экологов Бурятии, высокий уровень озера способствует разрушительной силе волнового воздействия на береговые сооружения, приводит к усилению эрозионных процессов всей береговой полосы озера и его загрязнению, размыву песчаных кос. В 2020 году при незначительном превышении отметки 457 м уровня Байкала уже были зафиксированы подтопления низовых участков побережья с находящимися там селами Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково, усилились эрозионные процессы на всем протяжении береговой полосы из-за волнового воздействия. В настоящее время подъем уровня воды в Байкале грозит группе островов Ярки на севере озера их исчезновением, уничтожением уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. Есть опасность уничтожения нагульных водоемов для молоди селенгинской и северобайкальской групп омуля.



Фото: «Номер один» Изменение уровня воды в озере Байкал, а именно его рост, наблюдающийся в последние годы, угрожает заповедным территориям на восточном берегу. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморья», доктор биологических наук Александр Ананин.«В настоящее время готовится проект технического задания на проведение исследований влияния воздействия большой водности Байкала на прибрежную территорию. В последние годы мы регистрируем негативные воздействия на восточном берегу, на особо охраняемых природных территориях: это значительный размыв побережья, страдает почва, лес, в основном во время осенних штормов в условиях роста уровня воды. Наносится материальный ущерб объектам инфраструктуры туристского использования», - рассказал Ананин.По его словам, негативные последствия наблюдаются на территории старейшего в России Баргузинского заповедника: частично размываются тропы на пути к скальным останцам, так называемым Давшинским столбам. Аналогичные проблемы, но в большем масштабе есть на территории Забайкальского национального парка: в местности Монахово, в Баргузинском и Чивырукуйском заливах. «Была перекрыта, затоплена часть дороги, соединяющая большую землю с Монахово, и фактически Баргузинский залив был соединен с Чивыркуйским, как следствие - изменился состав, температура воды во внутренних водоемах Чивыркуйского перешейка, - говорит Ананин. - Необходимо привлекать специалистов, чтобы изучить, как это повлияло на гидробионтов».На фоне происходящих изменений с водностью в бассейне Байкала возникла необходимость усилить мониторинг околоводных птиц. «Дело в том, что в предыдущие годы, в период «низкого стояния», происходило обсыхание территории, что тоже влияло на продуктивность прибрежных экосистем, в том числе на гнездование птиц. Но не было таких катастрофически заметных изменений, как сейчас, при «высоком стоянии» Байкала, превышающего ранее установленные нормативы», - отметил биолог.По данным министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, в настоящее время инициировано проведение исследования «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС».По мнению властей и экологов Бурятии, большой диапазон регулирования уровня озера Байкал может привести к гибели краснокнижных представителей флоры и фауны, поэтому «снижение или превышение установленных отметок должно предприниматься как можно реже». «Решаться он [вопрос о регулировании объема воды в Байкале] может только одним способом - это регулирование сброса на Иркутской плотине, но там тоже непростой вопрос. <…> Вопрос экологии и минимизации экологического ущерба за счет повышенного уровня воды - это главный акцент и главное обоснование для принятия решений по тому или иному уровню воды, - сказал ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов. - Поскольку высокий уровень воды, мы даже сейчас не рассматриваем, что дома попадают под затопления, здесь мы можем людям помочь, [главное] - вопросы экологии».Байкал с 1960-х годов, с начала работы Иркутской ГЭС, является частью системы Иркутской ГЭС. Минимальный и максимальный уровни воды в озере устанавливаются государством. С 2001 года это 456 и 457 метров соответственно.С 2014 года на Байкале наблюдался период экстремального маловодья. В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ о максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах, которое расширило диапазон возможного регулирования уровня до 455,54 метра в период малой водности и 457,85 метра в период большой водности.По мнению экологов Бурятии, высокий уровень озера способствует разрушительной силе волнового воздействия на береговые сооружения, приводит к усилению эрозионных процессов всей береговой полосы озера и его загрязнению, размыву песчаных кос. В 2020 году при незначительном превышении отметки 457 м уровня Байкала уже были зафиксированы подтопления низовых участков побережья с находящимися там селами Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково, усилились эрозионные процессы на всем протяжении береговой полосы из-за волнового воздействия. В настоящее время подъем уровня воды в Байкале грозит группе островов Ярки на севере озера их исчезновением, уничтожением уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. Есть опасность уничтожения нагульных водоемов для молоди селенгинской и северобайкальской групп омуля.Фото: «Номер один»

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