В Улан-Удэ обсудили дизайн-проект благоустройства Гостиных рядов

Его реализация начнется в следующем году





В столице Бурятии состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции – в границах улиц Ленина, Коммунистическая и Куйбышева. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, эту территорию благоустроят в следующем году - вторым этапом после реконструкции площади Революции.

Эскизное предложение разработал и представил на обсуждение архитектор Дмитрий Ильин. Пока дизайн-проект находится на доработке по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе общественного обсуждения.





В рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение и видеонаблюдение. Проектом предлагается увеличить площадь озеленения – заменить старые деревья и посадить новые, обустроить газоны и цветочные клумбы.





По улице Коммунистическая, где расположен Шахматный сквер, предлагается обустроить детскую площадку с наземными батутами и обновить фонтан.





- Мы хотим использовать нестандартный подход и устроить наземные батуты на детской площадке, которые устанавливаются на уровне мощения. Также мы обновим фонтан, который сейчас потерял свою привлекательность. Есть предложение установить в центре фонтана скульптуру Геннадия Васильева «Мальчик с птичкой» в исполнении его ученика, нашего знаменитого земляка Даши Намдакова. У фонтана будут установлены теневые навесы со светодиодной подвеской, - рассказал Дмитрий Ильин.





Далее, по стороне улицы Куйбышева, арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «пенсионер» будет смотреть лицом на Гостиные ряды, а «Сердце» переместят в сторону зеленой зоны. Также здесь планируется устройство велосипедной дорожки и велопарковки.





Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ.Фото: мэрия Улан-Удэ