В Бурятии школьник, защитивший деда, получил еще одну награду

Мальчику вручили медаль от Совета Федерации



Сегодня в Хурале Бурятии двум школьникам вручили награды Совета Федерации. Распоряжение о награждении подписала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» награжден 7-классник из Тарбагатайского района. Он встал на защиту своего деда-инвалида, когда пьяные соседи пытались завладеть пенсией пожилого человека.

Напомним,



Также медали от Совета Федерации удостоен 6-классник Роман из Байкало-Кударинской средней школы Кабанского района. Летом этого года школьник рыбачил на мосту, соединяющий села Кудара и Корсаково, а рядом мальчишки помладше прыгали в воду. На его глазах один из них начал тонуть. Не мешкая, Роман бросился в воду, и спас тонущего семилетнего ребенка.



Медали Совета Федерации школьникам вручил председатель Хурала Владимир Павлов.



- Мы поздравляем вас с высокой наградой. Вы настоящие герои - мужественные, смелые, настоящие защитники. Узнав о вашем героическом поступке, Народный Хурал ходатайствовал о награждении вас медалью «За проявленное мужество», учрежденной Советом Федерации, - отметил глава парламента Бурятии, высказав слова благодарности родителям и учителям детей за воспитание.



К поздравлениям присоединились и другие депутаты. Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец поблагодарил родителей за воспитание таких сыновей, и пожелал юным героям «никогда не сдаваться и идти по жизни смело». Слова напутствия высказал зампред бюджетного комитета Галан Гунзынов, сравнив поступки Романа и Константина с подвигом юных героев времен Великой Отечественной войны. Об уроке мужества, проявленном характере, чести, человеческом достоинстве говорили председатели комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев и аграрного комитета Дмитрий Швецов.



Также парламентарии подарили юным героям памятные подарки от Совета Федерации и Народного Хурала.



Фото: Хурал Бурятии Напомним, резонансная история произошла в Улан-Удэ весной этого года. Школьник гостил у своего деда, у которого пьющие соседи нередко выпрашивали деньги на алкоголь. Внук высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами, за что был жестоко избит. Поступок отважного ребенка не остался незамеченным: в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».Также медали от Совета Федерации удостоен 6-классник Роман из Байкало-Кударинской средней школы Кабанского района. Летом этого года школьник рыбачил на мосту, соединяющий села Кудара и Корсаково, а рядом мальчишки помладше прыгали в воду. На его глазах один из них начал тонуть. Не мешкая, Роман бросился в воду, и спас тонущего семилетнего ребенка.Медали Совета Федерации школьникам вручил председатель Хурала Владимир Павлов.- Мы поздравляем вас с высокой наградой. Вы настоящие герои - мужественные, смелые, настоящие защитники. Узнав о вашем героическом поступке, Народный Хурал ходатайствовал о награждении вас медалью «За проявленное мужество», учрежденной Советом Федерации, - отметил глава парламента Бурятии, высказав слова благодарности родителям и учителям детей за воспитание.К поздравлениям присоединились и другие депутаты. Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец поблагодарил родителей за воспитание таких сыновей, и пожелал юным героям «никогда не сдаваться и идти по жизни смело». Слова напутствия высказал зампред бюджетного комитета Галан Гунзынов, сравнив поступки Романа и Константина с подвигом юных героев времен Великой Отечественной войны. Об уроке мужества, проявленном характере, чести, человеческом достоинстве говорили председатели комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев и аграрного комитета Дмитрий Швецов.Также парламентарии подарили юным героям памятные подарки от Совета Федерации и Народного Хурала.Фото: Хурал Бурятии

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