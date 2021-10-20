Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни пройдут с сохранением зарлаты, главы регионов могут устанавливать дополнительные меры для борьбы COVID-19
Владимир Путин признал сложной ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией. «Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли», - заявил он сегодня на совещании с членами правительства РФ. Глава государства подчеркнул, что «в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагировании властей»
«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас, прежде всего, важно «сбить» темпы её распространения и, конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения.(…)
«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда, их содержат на аппаратах ИВЛ даже в каретах скорой помощи. Так некоторые и не добираются до больницы, мест не хватает. Я прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило.
Что для этого нужно сделать?
Первое. Нужно расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Мы с Анной Юрьевной Поповой разговаривали, по-моему, пару дней назад: пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека – он идёт, контачит, если он заболел. Он же не знает, что болеет, у многих это никак не проявляется в начале болезни. Контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать, это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку распространения вируса.
Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации опасно и безответственно.
Реальная ситуация всё равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности. Нужно понять очевидную вещь – имейте в виду, что мы должны относиться к этому следующим образом: если в субъекте федерации выявляется большее количество новых заболевших, это совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это, наоборот, говорит о том, что работа региональных властей по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот.
Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе.
Я прошу минздрав постоянно отслеживать, как идёт выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов Федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это нужно, естественно, деликатно, с уважением к людям.
Второе. Повторю, сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.
Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого главам регионов предоставлено право – мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, – устанавливать дополнительные меры. В данном случае можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть, сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней – собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала, я поддерживаю то, что она предложила, – или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября.
Кстати говоря, Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации – посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. Ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки, 37 с небольшим, тем не менее это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять. Подумайте, пожалуйста.
Вновь подчеркну – с сохранением за работниками заработной платы, конечно.
Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть. Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения. Поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать, если нужно – оказывать поддержку.
Третье. Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода – минобороны здесь тоже поможет, вы знаете, договорённость такая есть, я такие поручения министру [обороны] дал. Нужно помогать в ручном режиме решать вопросы, возникающие в отдельных субъектах федерации. Я прошу минздрав так же, как мы это делали прежде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии, оказать кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией, направить туда высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник.
Четвёртое. Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний (…) понесёт определённые издержки. В этой связи прошу правительство обеспечить те меры поддержки предприятиям и организациям, о которых сейчас было сказано. Одно дело их наметить, другое – реализовать. Надеюсь, что это будет сделано так же организованно, как это правительству удалось сделать в предыдущие периоды, в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей, мы знакомы с этим. Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах, прошу их исполнить.
Далее. Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Повторю ещё раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжёлых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживаю прозвучавшие предложения правительства и обращаю внимание глав субъектов федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации.
И конечно, ещё раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. (...) Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас надёжная, эффективная вакцина. Я хочу ещё раз об этом сказать, у нас только два способа пройти через этот период: переболеть и вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий? Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, для того чтобы защитить себя, своё здоровье, своих близких.
(Цитируется по Kremlin.ru)
Фото: kremlin.ru
«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас, прежде всего, важно «сбить» темпы её распространения и, конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения.(…)
«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда, их содержат на аппаратах ИВЛ даже в каретах скорой помощи. Так некоторые и не добираются до больницы, мест не хватает. Я прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило.
Что для этого нужно сделать?
Первое. Нужно расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Мы с Анной Юрьевной Поповой разговаривали, по-моему, пару дней назад: пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека – он идёт, контачит, если он заболел. Он же не знает, что болеет, у многих это никак не проявляется в начале болезни. Контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать, это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку распространения вируса.
Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации опасно и безответственно.
Реальная ситуация всё равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности. Нужно понять очевидную вещь – имейте в виду, что мы должны относиться к этому следующим образом: если в субъекте федерации выявляется большее количество новых заболевших, это совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это, наоборот, говорит о том, что работа региональных властей по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот.
Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе.
Я прошу минздрав постоянно отслеживать, как идёт выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов Федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это нужно, естественно, деликатно, с уважением к людям.
Второе. Повторю, сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.
Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого главам регионов предоставлено право – мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, – устанавливать дополнительные меры. В данном случае можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть, сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней – собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала, я поддерживаю то, что она предложила, – или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября.
Кстати говоря, Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации – посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. Ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки, 37 с небольшим, тем не менее это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять. Подумайте, пожалуйста.
Вновь подчеркну – с сохранением за работниками заработной платы, конечно.
Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть. Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения. Поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать, если нужно – оказывать поддержку.
Третье. Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода – минобороны здесь тоже поможет, вы знаете, договорённость такая есть, я такие поручения министру [обороны] дал. Нужно помогать в ручном режиме решать вопросы, возникающие в отдельных субъектах федерации. Я прошу минздрав так же, как мы это делали прежде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии, оказать кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией, направить туда высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник.
Четвёртое. Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний (…) понесёт определённые издержки. В этой связи прошу правительство обеспечить те меры поддержки предприятиям и организациям, о которых сейчас было сказано. Одно дело их наметить, другое – реализовать. Надеюсь, что это будет сделано так же организованно, как это правительству удалось сделать в предыдущие периоды, в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей, мы знакомы с этим. Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах, прошу их исполнить.
Далее. Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Повторю ещё раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжёлых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживаю прозвучавшие предложения правительства и обращаю внимание глав субъектов федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации.
И конечно, ещё раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. (...) Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас надёжная, эффективная вакцина. Я хочу ещё раз об этом сказать, у нас только два способа пройти через этот период: переболеть и вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий? Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, для того чтобы защитить себя, своё здоровье, своих близких.
(Цитируется по Kremlin.ru)
Фото: kremlin.ru
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