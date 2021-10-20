Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни пройдут с сохранением зарлаты, главы регионов могут устанавливать дополнительные меры для борьбы COVID-19





Владимир Путин признал сложной ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией. «Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли», - заявил он сегодня на совещании с членами правительства РФ. Глава государства подчеркнул, что «в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагировании властей»«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас, прежде всего, важно «сбить» темпы её распространения и, конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения.(…)«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда, их содержат на аппаратах ИВЛ даже в каретах скорой помощи. Так некоторые и не добираются до больницы, мест не хватает. Я прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило.Что для этого нужно сделать?. Нужно расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Мы с Анной Юрьевной Поповой разговаривали, по-моему, пару дней назад: пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека – он идёт, контачит, если он заболел. Он же не знает, что болеет, у многих это никак не проявляется в начале болезни. Контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать, это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку распространения вируса.Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации опасно и безответственно.Реальная ситуация всё равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности. Нужно понять очевидную вещь – имейте в виду, что мы должны относиться к этому следующим образом: если в субъекте федерации выявляется большее количество новых заболевших, это совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это, наоборот, говорит о том, что работа региональных властей по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот.Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе.Я прошу минздрав постоянно отслеживать, как идёт выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов Федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это нужно, естественно, деликатно, с уважением к людям.. Повторю, сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого главам регионов предоставлено право – мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, – устанавливать дополнительные меры. В данном случае можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть, сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней – собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала, я поддерживаю то, что она предложила, – или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября.Кстати говоря, Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации – посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. Ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки, 37 с небольшим, тем не менее это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять. Подумайте, пожалуйста.Вновь подчеркну – с сохранением за работниками заработной платы, конечно.Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть. Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения. Поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать, если нужно – оказывать поддержку.Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода – минобороны здесь тоже поможет, вы знаете, договорённость такая есть, я такие поручения министру [обороны] дал. Нужно помогать в ручном режиме решать вопросы, возникающие в отдельных субъектах федерации. Я прошу минздрав так же, как мы это делали прежде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии, оказать кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией, направить туда высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник.Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний (…) понесёт определённые издержки. В этой связи прошу правительство обеспечить те меры поддержки предприятиям и организациям, о которых сейчас было сказано. Одно дело их наметить, другое – реализовать. Надеюсь, что это будет сделано так же организованно, как это правительству удалось сделать в предыдущие периоды, в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей, мы знакомы с этим. Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах, прошу их исполнить.Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Повторю ещё раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжёлых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживаю прозвучавшие предложения правительства и обращаю внимание глав субъектов федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации.И конечно, ещё раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. (...) Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас надёжная, эффективная вакцина. Я хочу ещё раз об этом сказать, у нас только два способа пройти через этот период: переболеть и вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий? Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, для того чтобы защитить себя, своё здоровье, своих близких.Фото: kremlin.ru