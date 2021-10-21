В Улан-Удэ "управляшки" не спешат делать детские площадки безопасными

Общественники повторно пожаловались в прокуратуру на их бездействие

Народный фронт повторно обратился в прокуратуру по факту не устранения опасных нарушений на детских площадках в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе организации.Представители Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Бурятии в рамках проекта «Безопасность детства» провели итоговую проверку состояния игровых и спортивных площадок в Улан-Удэ. На восьми площадках с самым большим количеством нарушений общественники не нашли ни одного устранения замечаний.«Всего за период с августа по сентябрь 2021 года мы проверили более 40 детских и спортивных площадок. На десяти из них были выявлены опасные нарушения, которые требовали оперативного реагирования. Однако спустя 2,5 месяца никаких мер со стороны ответственных лиц по приведению игровых комплексов в порядок не было предпринято. По этой причине Народный фронт повторно направляет итоги мониторинга в прокуратуру Бурятии, с требованием провести повторную качественную проверку по определению ответственных лиц и их понуждению к устранению нарушений, в том числе и в судебном порядке», - прокомментировал координатор Центра мониторинга и благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.Не устраненными остались замечания на детской площадке по ул.Смолина, у домов 52 и 54. Здесь поломано игровое и спортивное оборудование, нет информационной таблички, акробатическая стойка не закреплена, торчат уголки, и она легко может упасть – травмоопасна, все снаряды требуют обновления и окраски. Даже скамейки подверглись вандализму – оторваны куски деревянного материала. К этой площадке ответственные лица даже не притрагивались. Как пояснили представители Совета дома, обслуживается территория ТСЖ «Лучшее» и управляющей компанией «Дворский». Однако управляющая компания от площадки открещивается и говорит, что ставил ее застройщик дома несколько лет назад, а на баланс ее никто официально не принимал. К тому же ситуация усложняется тем, что находится площадка на крыше придомового гаражного кооператива, а значит все действия необходимо согласовывать с его владельцем. При этом присутствующий на рейде представитель Комитета городского хозяйства, отметил, что территория площадки относится к общедомовому имуществу, а потому должна обслуживаться именно управляющей компанией. Добровольно исправлять недочеты на месте никто не согласился.Подобная ситуация с запущенной детской площадкой сложилась на пр.Строителей, 36 и 46. В мониторинге ОНФ игровая зона стала одной из самых худших. Перечень замечаний официально был направлен в органы власти и в Прокуратуру, однако контрольный мониторинг общественников показал, что до сих пор данной площадкой никто не занимается, не было предпринято попыток демонтажа опасного устаревшего оборудования. Расположена площадка на крыше подземной парковки. По одной из версий местных жителей, устанавливал оборудование владелец парковки, но никто не следил за содержанием. Теперь же предполагается, что именно владелец парковки должен демонтировать опасную площадку сам. Представители ОНФ рекомендовали Комитету городского хозяйства решить данный вопрос в ближайшее время.Детские площадки на ст.Дивизионная, 2 участок, дом 79 и на ул.Заовражная, 62 выглядят заброшенными. Однако, если первая стала местом притяжения местного населения и пользуется популярностью, на второй невозможно находиться. На ст.Дивизионной детская площадка требует своевременного ухода: трава была выкошена только после первой проверки ОНФ, а вот сломанное оборудование и травмоопасный забор на площадке для командных игр так и не были демонтированы. Новая спортивная площадка разрушается из-за отсутствия ливневки, а тренажеры покрылись ржавчиной из-за отсутствия заглушек и демпферов. Основание качели не подсыпано песком, поэтому детям трудно забраться на высоко расположенное сидение, а ворк-аут комплекс имеет проектные нарушения в конструкции, что не позволяет выполнять на нем гимнастические элементы. На ул.Заовражной территория площадки превратилась в свалку мусора, из песочницы местные вандалы и бездомные животные сделали туалет. Угрожает безопасности детей высоковольтный столб на территории.Всего в перечень худших, кроме перечисленных, вошли площадки на ул.Пушкина,8 -спортивная зона БГСХА, игровые зоны на улицах Заиграевская,15,17,19, Королева,12, в 140а квартале у дома 18. Все они травмоопасны и не содержаться должным образом.Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии