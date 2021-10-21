В Бурятии полностью завершили вакцинацию от COVID-19 более 300 тысяч человек

Выздоровели от коронавируса за сутки 240 пациентов при 157 новых случаев болезни



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 61 525. Это на 157 случаев больше, чем было в среду. Из них 48% (29 279) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 939 человек, пятеро за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 135 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 206 человек.



В стационарах получают лечение 805 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 635. В отделениях реанимации находится 94 пациента (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ –46 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 966 коек: занято – 805, свободна – 161 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,3%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 579 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 52 907 (+240) человек.



За сутки проведено исследований от 3 458 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 576 062 исследований.



Завершили вакцинацию 300 376 человек.



Фото: pixabay.com



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