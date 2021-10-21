Монгольский баритон удостоен оперного «Оскара»

Энхбатын Амартувшин стал лауреатом престижной премии International Opera Awards



Оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин стал лауреатом престижной премии International Opera Awards, которую также называют «оперным Оскаром», сообщает



На этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Э.Амартувшин был признан лучшим баритоном мира. Вручение престижной награды состоится 29 декабря 2021 года в Дубае (ОАЭ).



Премия International Opera Awards учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном.



Супруга Э.Амартувшина сказала: «Мы искренне рады разделить эту радостную новость со всеми. Церемония вручения премии совпадает с выступлением в Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон). Поэтому пока неизвестно как получим премию. В любом случае для нас большая честь быть лауреатом этой престижной награды».



Энхбатын Амартувшин родился 23 марта 1986 года в аймаке Сухэ-Батор (Монголия). Окончил Монгольский университет искусств и культуры (2004-2009) класс профессора Цэрэнпила Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живет и работает за границей.



Является лауреатом многих национальных и международных оперных конкурсов, включая: Национальный конкурс молодых оперных певцов имени профессора Ичинхорлоо (Улан-Батор, Монголия, 2009, вторая премия), оперный конкурс «Байкал» (Улан-Удэ, Россия, 2011, первая премия), XIV Международный конкурс им. Чайковского (Санкт-Петербург, Россия,2011, второе место и приз зрительских симпатий лучшему певцу), Placido Domingo OPERALIA Пекин, Китай (2012, первая премия в категории «Опера»; финалист в категории «Сарсуэла»).



Фото: montsame.mn Оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин стал лауреатом престижной премии International Opera Awards, которую также называют «оперным Оскаром», сообщает МОНЦАМЭ На этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Э.Амартувшин был признан лучшим баритоном мира. Вручение престижной награды состоится 29 декабря 2021 года в Дубае (ОАЭ).Премия International Opera Awards учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном.Супруга Э.Амартувшина сказала: «Мы искренне рады разделить эту радостную новость со всеми. Церемония вручения премии совпадает с выступлением в Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон). Поэтому пока неизвестно как получим премию. В любом случае для нас большая честь быть лауреатом этой престижной награды».Энхбатын Амартувшин родился 23 марта 1986 года в аймаке Сухэ-Батор (Монголия). Окончил Монгольский университет искусств и культуры (2004-2009) класс профессора Цэрэнпила Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живет и работает за границей.Является лауреатом многих национальных и международных оперных конкурсов, включая: Национальный конкурс молодых оперных певцов имени профессора Ичинхорлоо (Улан-Батор, Монголия, 2009, вторая премия), оперный конкурс «Байкал» (Улан-Удэ, Россия, 2011, первая премия), XIV Международный конкурс им. Чайковского (Санкт-Петербург, Россия,2011, второе место и приз зрительских симпатий лучшему певцу), Placido Domingo OPERALIA Пекин, Китай (2012, первая премия в категории «Опера»; финалист в категории «Сарсуэла»).Фото: montsame.mn

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