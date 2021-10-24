Что такое паевые фонды, правила Роспотребнадзора для школьников и как получить вычет на обучение

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств

Что такое паевые фонды: как они работают и как на них заработать?

Отвечает Банк России:

— Самостоятельно инвестировать в ценные бумаги, валюту или золото — хорошая идея, но не для новичков. А вот паевые инвестиционные фонды — ПИФы — как раз подходят начинающим инвесторам: можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы.

ПИФ объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-­то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или др.

Вы можете купить пай — долю в этом портфеле. Или несколько паев — их число зависит от цены пая и суммы, которую вы внесли.

Пай можно продать, купить или заложить. В идеале его цена растет с каждым днем. Через какое-­то время вы погашаете пай дороже, чем приобрели, и получаете доход.

Распоряжается средствами ПИФа специальная финансовая организация — управляющая компания (УК). Она решает, какие именно ценные бумаги или другие активы приобрести, когда их покупать и когда продавать.

Какие бывают ПИФы?

Основная характеристика ПИФа — направления инвестиций. Одни выбирают акции, другие — облигации, третьи — валюту, недвижимость или предметы искусства. Многие ПИФы комбинируют активы сразу нескольких типов.

Фонды для опытных, квалифицированных инвесторов могут вкладывать деньги практически в любые активы. ПИФы для розничных (неквалифицированных) инвесторов направляют средства в наименее рискованные финансовые инструменты.

Инвестиционная декларация каждого ПИФа четко регламентирует: какую долю средств и во что может вложить управляющая компания.

Паевые фонды имеют также разные сроки продажи и покупки паев.

Открытые фонды

Их паи вы можете покупать и погашать каждый рабочий день. Деньги за погашенные паи поступят на ваш счет не сразу, а через несколько дней.

Интервальные фонды

Купить и продать паи можно только в конкретные промежутки времени, как правило, несколько раз в год.

Закрытые фонды

Купить паи можно только при формировании фонда, а продать — только когда фонд закрывают.

Открытые фонды инвестируют, как правило, в ликвидные активы, то есть те, которые можно быстро продать по справедливой цене. Например, в ценные бумаги, на которые всегда есть спрос.

Интервальные и закрытые фонды — менее ликвидные. Рисков больше, но и прибыль может быть крупнее.

В чем плюсы ПИФов?

Доступность

Начальная сумма вложений в фонд может быть небольшой — хоть 1000 рублей.

Вашими деньгами управляют эксперты в инвестировании.

Прибыль от вложений в фонд может оказаться больше дохода по депозиту.

Если сравнивать вложения в ПИФы с самостоятельным инвестированием, затраты ниже. Паевой фонд как крупный инвестор имеет более выгодные условия при управлении средствами.

Паи открытых фондов можно продать в любое время без дополнительных потерь.

Льготное налогообложение

Не нужно платить налог на прибыль при росте стоимости активов ПИФа. Подоходный налог (НДФЛ) придется платить в трех случаях: если вы вложились в ПИФ до 2014 года, или заработали на паях больше 3 млн рублей в год, или же продали их раньше, чем через три года после покупки.

Сколько стоит пай?

Цена пая меняется каждый день и напрямую зависит от стоимости активов, в которые вложены средства. Цель управляющей компании — инвестировать ваши деньги так, чтобы эта стоимость постоянно росла. Именно рост цены пая и принесет вам доход, когда вы решите продать свои паи.

Чтобы понять, насколько эффективными будут ваши вложения в тот или иной ПИФ, проследите за изменением стоимости этого пая на сайте управляющей компании. Для открытых фондов цену публикуют каждый день, для интервальных и закрытых — не реже раза в месяц. Можно сравнить рост цены пая с доходом, например, от депозита.

При покупке паев вы платите еще и надбавку, фактически комиссию. Ее максимальный размер может достигать 1,5%, в зависимости от объема вложений и от агента, через которого вы покупаете. А при продаже пая его цену считают со скидкой. Она зависит от срока владения паями и условий агента, через которого вы погашаете пай, но не превышает 3% от общей стоимости.

Пример:

Вы решили вложить в ПИФ 100 000 руб­лей. Стоимость пая — 1000 рублей, а надбавка составляет 1%. В итоге один пай вы купите по цене

1000 * 1,01 = 1010 рублей

и получите

100 000 / 1010 = 99 паев.

Через год вы решили погасить паи, то есть забрать деньги. Пай за это время подорожал до 1326 рублей 4 копеек. При скидке в 1% свои 99 паев вы продадите за

99 * 1326,4 * 0,99 = 130 000 рублей.

Ваш доход составит:

130 000–100 000 = 30 000 рублей.

Какой налог нужно платить с этого дохода?

Это зависит от того, когда вы купили паи, как быстро решили их продать и сколько на них заработали.

Если вы купили паи открытых ПИФов после 1 января 2014 года, владели ими больше трех лет и полученный доход оказался меньше 3 млн рублей в год, НДФЛ платить не нужно.

В остальных случаях придется отчислить налог, размер которого будет зависеть от ваших суммарных доходов за год. Если вы заработаете, в том числе на инвестициях, до 5 млн рублей, НДФЛ составит 13%. С суммы дохода, который окажется выше 5 млн рублей, нужно будет отчислить в налоговую 15%.

Предположим, что ваш доход за год оказался в пределах 5 млн рублей, и продолжим предыдущий пример:

Ваш налог составит

30 000 * 13% = 3900 рублей.

В результате вы получите

130 000‑3900 = 126 100 рублей.

За год фактическая доходность после уплаты налогов составит

(126 100–100 000) / 100 000 = 26%.

Предположим, вы погасите паи не через год, а через 3 года и получите при продаже 190 000 рублей. Доход в размере 90 000 руб­лей налогом не облагается. И ваша фактическая доходность составит

(190 100–100 000) / 100 000 = 90%

за 3 года, или в среднем 30% за год.

Где можно купить и продать паи?

Купить паи можно напрямую у управляющей компании, у организации-­агента (чаще всего это банк) или через брокера на бирже. Точно так же можно продать паи.

Главные риски:

Вложения не застрахованы

В отличие от банковских депозитов, вложения в паевые фонды не застрахованы государством, даже если паи были приобретены через банк.

Доход не гарантирован

Инвестиции на финансовом рынке всегда связаны с риском. Случалось, например, что весь фондовый рынок «проседал» и акции даже самых успешных компаний теряли в цене. Если средства ПИФа были вложены в акции, паи тоже дешевели, а не росли. Чем выше возможная доходность конкретного финансового инструмента, тем выше риск.

Правила Роспотребнадзора для школьников

«Уже 11 лет учим ребенка в школе и ни разу не видели, чтобы кто­-то следовал правилам, о которых говорит Роспотребнадзор! Дети страшно загружены учебой, репетиторством, какое же тут здоровье будет? Вот что делать?»

Без подписи.

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— Роспотребнадзор напоминает, что в последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность, которая может вызвать ряд серьезных изменений в организме школьника.

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82–85% дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16% — 19% времени суток.

Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно­-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведет к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.

Отрицательные последствия недостаточной двигательной активности сопровождаются снижением сопротивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям.

Большое значение в свободное время необходимо придавать двигательной активности детей на улице и соблюдению режима дня.

Двигательный режим школьника складывается в основном из утренней зарядки, подвижных игр, занятий в кружках и спортивных секциях, прогулок перед сном, активного отдыха в выходные дни.

Вы можете проконсультироваться по вопросам, относящимся к компетенции Роспотребнадзора по осуществлению государственного надзора (контроля) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно — эпидемио­логического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка. Единый консультационный центр 8 800 555 49 43 работает в круглосуточном режиме. Звонки бесплатные.

Как получить вычет на обучение

«Разъясните мне, пожалуйста, порядок получения налогового вычета по расходам на обучение».

Без подписи.

Комментирует старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан­-Удэ Оксана Черниговская:

— Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщик — родитель (опекун или попечитель) имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им за

обучение своих детей по очной форме обучения в возрасте до 24 лет (подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения, бывших подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения).

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на налогоплательщика — брата (сестру), обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя (за исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо при условии, что в ЕГРИП содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно.

Для подтверждения права на данный вычет нужно представить документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг ребенку налогоплательщика. Такими документами могут быть: договор с учебным заведением с указанием в нем очной формы обучения ребенка; копии лицензии на осуществление образовательной деятельности; копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты обучения ребенка.

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения.

Следует обратить внимание, что вычетом нельзя воспользоваться, если оплата за обучение произведена за счет материнского (семейного) капитала.

Потребитель может оспорить экспертизу товара

«Купила зимние сапоги, продавец утверждает, что сапоги замшевые и мех внутри натуральный. Сапоги я носила два дня, и в течение дня при носке сапог ощущалось жжение, влажность и неприятный запах. Я вернула сапоги в магазин, и продавец отправил их на экспертизу. Мне позвонили из магазина и сказали, что я могу забрать сапоги. В заключении эксперта написано, что сапоги соответствуют стандарту и брака нет. Подскажите, что мне делать, ведь носить сапоги невозможно. Гарантийный срок проходит через пять дней».

Тамара, Улан­-Удэ.

Отвечает Управление Рос­потребнадзора по Республике Бурятия:

— ТВ соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара.

В случае несогласия с результатами экспертизы потребитель вправе оспорить ее в судебном порядке.

Что касается истечения срока гарантии на обувь, то в этой части переживать не стоит, так как требование потребителем было заявлено в течение указанного срока. Кроме того, в случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Дополнительно разъясняем, что в случае обращения в суд потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины.