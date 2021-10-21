Росводресурсы одобрили финансирование дамбы в Улан-Удэ

Проект защитных сооружений предусматривает пять этапов общей стоимостью около 7 млрд рублей



Заявку Бурятии на реконструкцию защитных сооружений в Улан-Удэ одобрили по результатам защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2022-2023 годы. Будет выделено финансирование на первые два этапа объекта «Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда», сообщили в минприроды республики



Разработка проектно-сметной документации началась в 2015 году, на протяжении шести лет проходили экспертизы, министерством подавались бюджетные заявки, но одобрения проект не получал. И только в этом году удалось обосновать заявку и доказать крайнюю необходимость реконструкции дамбы. Всего проект строительства защитных сооружений предусматривает пять этапов общей стоимостью около 7 млрд рублей.



На реконструкцию существующей дамбы на реках Селенга и Уда в центральной части Улан-Удэ будет выделено 284 млн рублей и на реконструкцию дамбы на реке Селенга в районе очистных сооружений Улан-Удэ - 162,4 млн рублей.



«Мы вошли в многоводный период. В случае паводка площадь затопления в границах города и прилегающих к нему населенных пунктах превысит 5,5 тыс гектаров. Затоплению может подвергнуться значительная часть общей площади застройки города, - говорит министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев. - Для предотвращения негативных последствий было необходимо оперативно решить вопрос финансирования защитных сооружений. Строительство новых сооружений для защиты левобережной части Улан-Удэ и на реке Уда планируется вторым этапом в 2023-2024 годы. Заявка правительства Бурятия находится на рассмотрении в минприроды России».



В рамках последующих трех этапов планируется строительство защитных сооружений от устья реки Уда до границы города по левому и правому берегу реки Уда, а также на левом берегу реки Селенга и на реке Иволга.







Фото: «Номер один» Заявку Бурятии на реконструкцию защитных сооружений в Улан-Удэ одобрили по результатам защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2022-2023 годы. Будет выделено финансирование на первые два этапа объекта «Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда», сообщили в минприроды республикиРазработка проектно-сметной документации началась в 2015 году, на протяжении шести лет проходили экспертизы, министерством подавались бюджетные заявки, но одобрения проект не получал. И только в этом году удалось обосновать заявку и доказать крайнюю необходимость реконструкции дамбы. Всего проект строительства защитных сооружений предусматривает пять этапов общей стоимостью около 7 млрд рублей.На реконструкцию существующей дамбы на реках Селенга и Уда в центральной части Улан-Удэ будет выделено 284 млн рублей и на реконструкцию дамбы на реке Селенга в районе очистных сооружений Улан-Удэ - 162,4 млн рублей.«Мы вошли в многоводный период. В случае паводка площадь затопления в границах города и прилегающих к нему населенных пунктах превысит 5,5 тыс гектаров. Затоплению может подвергнуться значительная часть общей площади застройки города, - говорит министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев. - Для предотвращения негативных последствий было необходимо оперативно решить вопрос финансирования защитных сооружений. Строительство новых сооружений для защиты левобережной части Улан-Удэ и на реке Уда планируется вторым этапом в 2023-2024 годы. Заявка правительства Бурятия находится на рассмотрении в минприроды России».В рамках последующих трех этапов планируется строительство защитных сооружений от устья реки Уда до границы города по левому и правому берегу реки Уда, а также на левом берегу реки Селенга и на реке Иволга. Как сообщал «Номер один» , глава минприроды РФ Александр Козлов также подтвердил финансирование возведения пятикилометровой дамбы в Улан-Удэ, которая защитит столицу Бурятии от паводковых вод рек Селенга и Уда. Дамба вошла в актуализированный перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году. В нем выделены самые «горячие точки».Фото: «Номер один»

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