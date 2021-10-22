В Бурятии выявлено 159 коррупционных преступлений

Более половины из них связаны со взяточничеством и подкупом



Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции за январь‒сентябрь 2021 года.

«За 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры выявлено 1003 нарушения коррупционной направленности, предъявлено 32 иска на сумму 27,5 млн рублей. По материалам проверок прокуроров возбуждено 10 уголовных дел. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 339 лиц, к административной – 14, уволены 7 должностных лиц, в том числе глава района», - рассказали в надзорном ведомстве.



Так, проведенной прокурором проверкой выявлен факт непринятия главой Джидинского района мер к урегулированию конфликта интересов при продаже подчиненным ему работником квартиры в муниципальный жилой фонд. О допущенном нарушении в представительный орган района направлена соответствующая информация. По итогам ее рассмотрения решением райсовета депутатов глава отправлен в отставку.



В целом правоохранительными органами выявлено 159 преступлений коррупционной направленности. При этом более половины из них связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом. Причиненный коррупционными преступлениями ущерб составил 32 млн рублей, из которого возмещено 2,8 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 35 млн рублей.



Фото: «Номер один» «За 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры выявлено 1003 нарушения коррупционной направленности, предъявлено 32 иска на сумму 27,5 млн рублей. По материалам проверок прокуроров возбуждено 10 уголовных дел. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 339 лиц, к административной – 14, уволены 7 должностных лиц, в том числе глава района», - рассказали в надзорном ведомстве.Так, проведенной прокурором проверкой выявлен факт непринятия главой Джидинского района мер к урегулированию конфликта интересов при продаже подчиненным ему работником квартиры в муниципальный жилой фонд. О допущенном нарушении в представительный орган района направлена соответствующая информация. По итогам ее рассмотрения решением райсовета депутатов глава отправлен в отставку.В целом правоохранительными органами выявлено 159 преступлений коррупционной направленности. При этом более половины из них связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом. Причиненный коррупционными преступлениями ущерб составил 32 млн рублей, из которого возмещено 2,8 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 35 млн рублей.Фото: «Номер один»

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