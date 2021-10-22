В Улан-Удэ прикрыли ломбард

Он работал с нарушениями закона



В Улан-Удэ прокуратура по информации Сибирского главного управления Центрального банка РФ провела проверку в ООО «Деант». Эта фирма занималась выдачей потребительских займов.

«Вопреки закону коммерческая организация предоставляла потребительские займы населению в отсутствие статуса ломбарда и права осуществлять данный вид деятельности. По представлению прокурора незаконная работа организации прекращена», - сообщили в надзорном ведомстве.



За незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов гендиректор фирмы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.



Фото: «Номер один» «Вопреки закону коммерческая организация предоставляла потребительские займы населению в отсутствие статуса ломбарда и права осуществлять данный вид деятельности. По представлению прокурора незаконная работа организации прекращена», - сообщили в надзорном ведомстве.За незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов гендиректор фирмы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»

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