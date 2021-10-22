В Улан-Удэ прикрыли ломбард

Он работал с нарушениями закона
В Улан-Удэ прокуратура по информации Сибирского главного управления Центрального банка РФ провела проверку в ООО «Деант». Эта фирма занималась выдачей потребительских займов.
«Вопреки закону коммерческая организация предоставляла потребительские займы населению в отсутствие статуса ломбарда и права осуществлять данный вид деятельности. По представлению прокурора незаконная работа организации прекращена», - сообщили в надзорном ведомстве.
За незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов гендиректор фирмы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.