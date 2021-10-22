В Баунтовском районе Бурятии открыли новый Дом культуры

Его возвели на средства дальневосточной субсидии





В селе Романовка Баунтовского района Бурятии открылся Дом культуры. Новое здание возведено на месте старого Витимского сельского Дома культуры, который был построен в 1979 году и к настоящему моменту обветшал.

Здание возведено по федеральной программе «Социальное развитие центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО» и республиканской программе «Экономическое развитие и инновационная экономика».Глава Бурятии поздравил жителей Романовки с открытием в режиме ВКС.- Уважаемые земляки! Всех поздравляю с таким приятным событием! Клуб сделан за счёт президентской дальневосточной субсидии. Новый сельский Дом культуры немножко затянули со стройкой, но главное, что достроили. Я бы хотел подрядчику сказать спасибо за то, что подошел к объекту ответственно, внёс изменения в проектное решение, поменял систему отопления, старался так, чтобы клуб в итоге был удобный, тёплый, комфортный для людей. Я хочу, чтобы в этом клубе всегда были люди. Чтобы там дети занимались, взрослые встречались, чтобы была активная насыщенная жизнь. Всех поздравляю желаю всего самого хорошего! - сказал Алексей Цыденов.На строительство Дома культуры из федерального бюджета было выделено почти 13 млн рублей, из республиканского - 1,5 млн рублей. На эти деньги сделана внутренняя отделка помещения, электроосвещение, наружная отделка, отопление, фасад. Кроме того, возведено частичное ограждение, закуплено 150 кресел для зрительного зала и световое оборудование. Площадь здания составляет 377 кв.м.В селе Романовка проживает 1156 человек. В клубе работает шесть культурно-досуговых формирований. Жители села активно участвуют в культурных мероприятиях самого разного уровня, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии