В Бурятии презентовали новый маршрут от Байкала до Хубсугула

Он охватывает территорию не только разных регионов России, но и соседней Монголии



В рамках программы развития экологического туризма, которая сейчас реализуется в разных регионах РФ, в Бурятии разработали новый трансграничный межрегиональный туристический маршрут «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула», сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.



Уникальность этого маршрута в том, что он охватывает территорию не только разных регионов России (Иркутская область и Бурятия), но и соседней Монголии. Крайняя точка маршрута, озеро Хубсугул, расположена в 20 км от российско-монгольской границы.



"Туристические связи Иркутской области, Бурятии и Монголии имеют давнюю историю. Маршрут, связывающий Байкал и Хубсугул, всегда считался одним из самых привлекательных и перспективных", - рассказали в республиканском Минтуризма.



Разработкой концепции туристического маршрута в новой интерпретации, соответствующей духу времени и современным трендам, занималась профессиональная команда под руководством тренд футуролога Игоря Сюча, которая вошла в число финалистов Всероссийского проекта «Открой свою Россию». Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив.



Заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова отметила, что «Бурятия вошла в десятку регионов, которые подали максимальное количество маршрутов. И сегодня мы делали инспекшн-тур по одному маршруту «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула», и действительно мы увидели, что концепция и смысловая начинка этого маршрута соответствует здоровью…»



Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

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