В Бурятии в отделениях реанимации находятся более 90 больных COVID-19

В минувшие сутки выявлено 158 новых случаев заражения, но 238 человек выписались из больниц





Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 61 683. Это на 158 случаев больше, чем было в четверг. Из них 48% (29 328) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 945 человек, шестеро за последние сутки (пять - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 135 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 10 236 человек.



В стационарах получают лечение 814 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 635. В отделениях реанимации находится 93 пациента (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ –43 пациента (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 987 коек: занято – 814, свободно – 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,4%



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 686 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 53 145 (+238) человек.



За сутки проведено исследований от 3 744 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 580 080 исследований.



Завершили вакцинацию 301 102 человека.



Фото: pixabay.com



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