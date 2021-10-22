Вирус – не тетка

Большинство россиян поддерживает усиление мер по борьбе с COVID-19



Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у россиян об отношении к некоторым мерам, которые реализуются в ряде регионов нашей страны в связи с текущей эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.



• 64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают);

• 56% скорее поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (40% – скорее не поддерживают, при этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%);

• 55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают).

Также россияне рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом:

• 73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины (21% – скорее не поддержат);

• 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат);

• 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат).



Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, выяснил сервис



При наличии выбора, 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев».



Скорее предпочтут отдых 37% россиян: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».



Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).



Фото: egov-buryatia.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у россиян об отношении к некоторым мерам, которые реализуются в ряде регионов нашей страны в связи с текущей эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. ВЦИОМ обнародовал результаты опроса.• 64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают);• 56% скорее поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (40% – скорее не поддерживают, при этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%);• 55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают).Также россияне рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом:• 73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины (21% – скорее не поддержат);• 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат);• 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат).Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, выяснил сервис SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.При наличии выбора, 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев».Скорее предпочтут отдых 37% россиян: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).Фото: egov-buryatia.ru

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