В Бурятии открылся Региональный центр развития детей и молодежи «Асториум»

Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»



21 октября Алексей Цыденов открыл региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум». Центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», на его создание из федерального и республиканского бюджетов выделено около 203 млн рублей. Центр открыт на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса и будет круглогодично принимать одаренных детей со всей республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- «Асториум» создавался специально для того, чтобы наши дети могли иметь большее развитие, чем по школьной программе. Чтобы выявлялись талантливые дети, дети, которые хотят знать больше, стремятся к большему, чтобы у них были возможности и условия самореализоваться, дополнительно получать знания, опережающие школьную программу. Центр очень востребованный, более тысячи детей в год смогут здесь получить дополнительное образование, дополнительный стимул. Плюс здесь создан кампус для проживания детей из районов. То есть одаренные, успешные дети из районов могут здесь проживать и учиться. Центр дает возможность всем детям республики получить дополнительную возможность для развития, для самореализации и формирования будущего жизненного пути, - отметил Алексей Цыденов.



Центр «Асториум» создан с учетом опыта Фонда «Талант и Успех» по созданию и развитию Образовательного центра «Сириус». В Центре предусмотрены интенсивные образовательные программы по направлениям точных, цифровых и естественных наук, по направлениям «Искусство» и «Спорт». Своеобразным ядром центра является лабораторный комплекс, где размещаются лаборатории агро- и биотехнологий, астрофизики, искусственного интеллекта, дизайна, математики, химии, а также лаборатории робототехники и мехатроники, беспилотных летающих аппаратов и другие. Также здесь открыт медицинский специализированный класс со специальным лабораторным оборудованием.



Программы будут проходить не только в самом центре, но и у сетевых партнеров. Занятия по хореографии будут проводиться в Восточно-Сибирском институте культуры, занятия по стрельбе из лука – во вновь открывшемся здании Регионального центра по стрельбе из лука.



Ежегодно Центр смогут посещать 1080 детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно из всех районов республики. Дети из районов будут приезжать на смену и жить от 10 до 21 дня. Для этого в Центре имеется кампус на 45 мест, это двух и трехместные номера со всеми бытовыми удобствами в номере. Также осуществляется 5-ти разовое сбалансированное питание обучающихся. Пребывание и питание в центре бесплатное.



Чтобы попасть в «Асториум», необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке в шапке профиля @astorium03 в социальной сети Instagram, также необходимо загрузить портфолио участника и указать достижения.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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