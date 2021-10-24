Старые шины стали бедствием для Улан-Удэ

Чем больше автомобилей появляется у жителей Бурятии, тем все увеличивается число отходов от них

- Использование отходов - отработанных автомобильных шин - для целей благоустройства законодательством РФ не предусмотрено. Кроме того, в связи с отнесением отработанных автомобильных шин к отходам IV класса опасности нахождение их на земле создает угрозу причинения вреда окружающей природной среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, - отметила «Номер один» по этому поводу руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.





Если делать по-цивилизованному, то по периметру газона надо просто установить металлическое ограждение или эстетичную каменную оградку. Деревянная тоже подойдет. Но на красоту тут наплевать. Главное, чтобы было препятствие. Поэтому здесь просто взяли шины и закопали, чтобы над поверхностью торчали резиновые полукружья.





Перечислять можно долго. Разбить в старой шине клумбу. Надеть шину на саженец возле дома, чтобы никто не наступил на деревце... Подобное стало повальной модой. Умиляют попытки улан-удэнцев приукрасить этот «резиновый» стиль благоустройства. Шины раскрашивают в веселые цвета: зеленый, розовый.





- Заводом установлены в Улан-Удэ четыре контейнера по адресам: проспект Автомобилистов, 5; улица Комарова, 119; улица Бабушкина, 190 А и по улице Кабанская, 54 В. Также жители республики могут привезти шины на завод – Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй, урочище Березняк, 1/1. Еще их принимают на полигоне ТКО в поселке Заиграево, - сообщила она.





Значительную часть составляют старые шины. Их улан-удэнцы издавна используют в благоустройстве: на детских площадках, в качестве ограждений и т. д. Однако эксперты бьют тревогу: резиновые отходы могут быть опасны, особенно для детей. В то же время власти абстрагируются от этой проблемы, предпочитая не замечать отходов IV класса опасности, которыми во дворах играют дошколята.Кто-то утилизирует этот вид мусора как положено. Но часть старых шин пускают в дело, если можно так выразиться. Их можно увидеть на детских площадках, клумбах, автостоянках, у подъездов...Зеленые зоны у многоэтажек иногда буквально «порабощены» старыми шинами. По ощущениям, со временем их становится все больше, ведь они используются при благоустройстве. Казалось бы, разве можно мусор применить для создания уюта, красоты, повышения комфорта и безопасности проживания? Да очень просто. Просто загляните в улан-удэнские жилмассивы.Федералов тоже удивляет такое положение.- Шины убрать. Это опасный игровой элемент. Они дают испарения на 1,20 метра, как раз рост ребенка. От плюс 25 (градусов Цельсия. – Прим. ред.) ядовитые испарения от них исходят. До 2017 года должны были убрать все шины с территории детсадов и площадок, - напомнила Светлана Калинина, член центрального штаба ОНФ и координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды», около недели назад вновь посетившая Бурятию, проехав по республике.С придомовых детских площадок шины в республике, возможно, и уберут. Но как быть с теми, что в изобилии находятся в других местах? В Улан-Удэ такое происходит вообще чуть ли не на каждом шагу. Громко рекламируемые и неплохо финансируемые из бюджета кампании по благоустройству парков, скверов, асфальтированию дворовых проездов и т. д. всем известны. Это хорошо. Но как же шины? Их в городе накопилось, наверное, многие тысячи.…Проходим мимо Комбината школьного питания Улан-Удэ, где осуществляется мощная реконструкция. Работа идет не первый месяц. Действуют краны, ездят машины, перекрикиваются рабочие… Обновление налицо.Но неподалеку - многоквартирный дом. Унылый вид: вытоптанные газоны, хаотично припаркованные машины и, конечно, куча вкопанных в почву шин. Они возвышаются напротив подъезда на почти «убитой» зеленой зоне не просто так. Их роль - служить препятствием для машин. Чтобы не заезжали и не стояли.Этот «пост» будет почти вечным. Автомобильная резина разлагается очень медленно, а признаков, что ее выкопают, нет.Еще пример. Невдалеке от остановки «Рынок «Крестьянский» существует выдающийся объект улан-удэнской «архитектуры». Невероятная в своем обшарпанном убожестве лестница, ведущая от улицы вниз, к деревянным домам. Она сложена из множества больших черных шин. Резиновые изделия уложены друг на друга со смещением и выполняют роль ступенек. Достопримечательность!Для устойчивости шины заполнены землей, чтобы граждане России XXI века, спускаясь, не грохнулись с мусорного сооружения. Думаем, лестница из отходов построена местными жителями, отчаявшимися ждать, пока власти построят для них нормальную. В Улан-Удэ, кстати, такая лестница не одна.Насколько нам известно, чтобы не портить эстетический вид города, предприниматели согласовывают с чиновниками даже вид вывесок на магазинах. Может быть, пришла пора взять на заметку дворовые заборчики и клумбы из шин?«Номер один» обратился в муниципалитет с вопросом по поводу шин, понатыканных по городу. Пресс-служба комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ категорически отмежевалась от проблемы. Мол, функции комитета этого не касаются.Судя по всему, мэрия не представляет масштабы проблемы с данным видом мусора и никакой дорожной карты по ликвидации проблемы, соответственно, не имеет тоже. И иметь, видимо, не намерена.- Распоряжением правительства РФ утвержден перечень отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. В данный перечень включены отходы отработанных шин. Они подлежат переработке (утилизации). Их использование как элемента благоустройства придомовых территорий является незаконным, это не утилизация, - отметила Наталья Тумуреева, замминистра природных ресурсов республики.Шины не относятся к ТКО, и «ЭкоАльянс» не обязан их вывозить (в рамках тарифа на вывоз ТКО). Но за плату и по отдельному договору, наверное, согласится это сделать.Касаемо переработки старых шин Наталья Тумуреева пояснила, что ее ведет «Республиканский мусороперерабатывающий завод».В Бурприроднадзоре дополнительно указали, что когда автошины вкопаны в почву у стоянок, газонов, во дворах в качестве ограждений, а также применены при озеленении дворов, это «может расцениваться как непринятие мер по содержанию территории в надлежащем состоянии и являться причиной ухудшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки».Тогда почему в Улан-Удэ не видно контроля? Раз борьба со старыми шинами, о которой мы говорим, не входит в полномочия комитета городского хозяйства, то пусть проблемой займутся иные структуры. В сельских районах Бурятии, наверное, тоже надо обратить на нее внимание. Ведь очевидно, что опасные отходы не могут являться элементом благоустройства. И тем более использоваться для детских игр.Петр Санжиев, «Номер один»