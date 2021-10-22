Стивен Сигал предложил активнее рекламировать Дальний Восток

Спецпредставитель МИД РФ считает дальневосточные регионы «потрясающими»



Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, имеющий гражданство РФ, Стивен Сигал выразил желание организовать совместные рекламные проекты регионов Дальнего Востока и Сибири в интернете и социальных сетях, сообщает



«У вас потрясающие территории - это Сибирь, Байкал, Дальний Восток, Якутия, Иркутск. Было бы потрясающе, если мы могли бы организовать совместные рекламные проекты через интернет, через фильмы, через соцсети, чтобы люди могли узнать об этих проектах, приехать и познакомиться с этими потрясающими регионами, которые есть в России», - сказал он на первом международном студенческом туристическом конгрессе «Туризм будущего - будущее туризма» в четверг.



Сигал считает, что территориям Дальнего Востока не хватает рекламных кампаний, чтобы как можно больше людей из других стран узнавали и приезжали в Россию.



«Я действительно восхищаюсь русскими людьми, они дружелюбные, открытые, добрые. И когда мы говорим о том, чтобы посетить Россию, мне бы хотелось сделать акцент - не просто посетить Россию, но пообщаться с людьми, это намного больше. И я как дипломат считаю, что важно развивать рекламные проекты и привлекать как можно больше людей», - добавил Сигал.



Напомним, ранее голливудский актер и режиссер Стивен Сигал во время посещения Бурятии говорил о том, что интересуется программой «Дальневосточный гектар», по которой можно получить земельный участок. Стивен Сигал прилетал в Бурятию в июле 2020 года с целью посетить озеро Байкал, Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев.



Фото: egov-buryatia.ru Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, имеющий гражданство РФ, Стивен Сигал выразил желание организовать совместные рекламные проекты регионов Дальнего Востока и Сибири в интернете и социальных сетях, сообщает ТАСС «У вас потрясающие территории - это Сибирь, Байкал, Дальний Восток, Якутия, Иркутск. Было бы потрясающе, если мы могли бы организовать совместные рекламные проекты через интернет, через фильмы, через соцсети, чтобы люди могли узнать об этих проектах, приехать и познакомиться с этими потрясающими регионами, которые есть в России», - сказал он на первом международном студенческом туристическом конгрессе «Туризм будущего - будущее туризма» в четверг.Сигал считает, что территориям Дальнего Востока не хватает рекламных кампаний, чтобы как можно больше людей из других стран узнавали и приезжали в Россию.«Я действительно восхищаюсь русскими людьми, они дружелюбные, открытые, добрые. И когда мы говорим о том, чтобы посетить Россию, мне бы хотелось сделать акцент - не просто посетить Россию, но пообщаться с людьми, это намного больше. И я как дипломат считаю, что важно развивать рекламные проекты и привлекать как можно больше людей», - добавил Сигал.Напомним, ранее голливудский актер и режиссер Стивен Сигал во время посещения Бурятии говорил о том, что интересуется программой «Дальневосточный гектар», по которой можно получить земельный участок. Стивен Сигал прилетал в Бурятию в июле 2020 года с целью посетить озеро Байкал, Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев.Фото: egov-buryatia.ru

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