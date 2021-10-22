В Бурятии трагически погиб легендарный борец

Илья Гармаев был двадцатикратным чемпионом республики



В Бурятии трагически погиб Илья Гармаев - двадцатикратный чемпион Бурятии по вольной и национальной борьбе, десятикратный чемпион республиканского Сурхарбана. Об этом в соцсетях сообщил бизнесмен Зоригто Саханов.



«Невосполнимая утрата народа Бурятии. Трагически погиб Илья Санжиевич Гармаев, легендарный атлет, призер чемпионатов РСФСР, победитель чемпионатов Вооруженных Сил СССР и престижных международных турниров FILA по вольной борьбе в весовой категории свыше 100 кг. Обладатель непревзойденных достижений в истории бурятской национальной борьбы, мудрый и тонкий наставник молодёжи, первый предприниматель родных степей Тугнуя, человек с большим сердцем, искренним обаянием и богатырской статью», - написал он.



Подробности о смерти именитого атлета Зоригто Саханов не рассказал. Известно, что последние годы Илья Гармаев занимался фермерством, на его имя была зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство в улусе Хошун-Узур Мухоршибирского района.



Фото: pixabay.com

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