Кяхтинскому району выделили еще более 4 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка

Более 95 тысяч рублей выделено на проведение санитарной обработки и обеззараживания территории



В пятницу, 22 октября, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о дополнительном направлении более 4,1 млн рублей на выплаты жителям Кяхтинского района и проведение мероприятий по ликвидации ЧС, сообщили в правительстве Бурятии.



Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи 401 жителю Кяхтинского района Правительство Бурятии направило 4 010 000 рублей из расчета 10 000 рублей на человека. Около 250 заявок жителей района находится еще на рассмотрении комиссий.



Также более 95 тыс. рублей выделено на проведение санитарной обработки и обеззараживания территории подтопленных скотных дворов населенных пунктов Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта Кяхтинского района.



Фото: Pixabay.com



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