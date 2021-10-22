Село в Бурятии объявили зоной, свободной от ковида

Там привилось почти все взрослое население





Село Улюкчикан Баргузинского района Бурятии может стать территорией без коронавируса, сообщили в республиканском Минздраве. На сегодняшний день в селе вакцинировано почти все взрослое население.

«Вакцинации подлежало 276 человек взрослого населения, из них привился 221 человек. На сегодняшний день в Улюкчикане нет зарегистрированных случаев заболевания. Заболевших среди вакцинированных нет», - говорят в Минздраве.В министерстве отметили, что благодаря высокой гражданской ответственности жителей села план по вакцинации там был выполнен уже к середине лета.Фото: pixabay.com