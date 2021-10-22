В Улан-Удэ танцору провели сложную операцию на мозге

Сейчас мужчина уже выписан и вернулся к работе



Нейрохирурги РКБ им. Семашко успешно прооперировали молодого танцора с разрывом аневризмы головного мозга, сообщили в Минздраве Бурятии.

34-летний мужчина обратился в приемный покой больницы с сильнейшими головными болями. Проведенное специалистами исследование головного мозга показало субарахноидальное кровотечение вследствие разрыва мешотчатой аневризмы. В срочном порядке мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.



После проведенного консилиума было принято решение оперировать открытым методом. Действовать приходилось срочно – повторный разрыв аневризмы в большинстве случаев приводит к летальному исходу.



«Операция прошла успешно: аневризма устранена, кровотечение остановлено и дренировано. На данный момент мужчина выписан из больницы и уже вернулся к любимому делу», - сообщили в Минздраве.



Фото: Минздрав Бурятии 34-летний мужчина обратился в приемный покой больницы с сильнейшими головными болями. Проведенное специалистами исследование головного мозга показало субарахноидальное кровотечение вследствие разрыва мешотчатой аневризмы. В срочном порядке мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии.После проведенного консилиума было принято решение оперировать открытым методом. Действовать приходилось срочно – повторный разрыв аневризмы в большинстве случаев приводит к летальному исходу.«Операция прошла успешно: аневризма устранена, кровотечение остановлено и дренировано. На данный момент мужчина выписан из больницы и уже вернулся к любимому делу», - сообщили в Минздраве.Фото: Минздрав Бурятии

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