В пригородном с Улан-Удэ селе горел дом

Вероятной причиной пожара стал поджог, которые в этом селе уже случались



В Бурятии в селе Хойто-Бэе Иволгинского района вчера днем произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горел дом и пристрой изнутри, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Иволгинского района. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут. В результате пожара дом и пристрой выгорели изнутри, они повреждены огнем и снаружи на общей площади 84 квадратных метров.



Причиной пожара, вероятно, послужил поджог.







Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

В Бурятии в селе Хойто-Бэе Иволгинского района вчера днем произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горел дом и пристрой изнутри, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Иволгинского района. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут. В результате пожара дом и пристрой выгорели изнутри, они повреждены огнем и снаружи на общей площади 84 квадратных метров.Причиной пожара, вероятно, послужил поджог. Напомним , год назад в этом селе уже расследовался поджог, когда в результате пожара пострадали стены дома, веранда и сарай. Ущерб составил 250 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками по горячим следам был задержан 23-летний подозреваемый. Молодой человек пришел в гости к своей родственнице, которая проживала в доме с подругами и четырьмя несовершеннолетними детьми. В ходе распития спиртного с родственницей он взял со стола сотовый телефон одной из женщин. Последней не понравилось поведение гостя, между ними возникла ссора. После чего молодой человек, затаив обиду, вышел из жилища в пристрой, прилегающий к дому, поджег находившийся там мусор и ушел. Женщины легли спать, однако спустя несколько минут почувствовали запах гари и вызвали пожарных.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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