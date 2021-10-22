В Бурятии активно ревакцинируются военные

Более 20 тыс военнослужащих и членов их семей повторно защитятся от COVID-19



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в плановом режиме проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.



В ходе ревакцинации военнослужащим объединения, вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, военнослужащие, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Перед началом процедуры все проходят необходимый осмотр у врача. Помимо этого у каждого желающего, из числа членов семей военнослужащих, есть возможность вакцинироваться от COVID-19 в поликлинике военного госпиталя ВВО, сообщили в пресс-службе округа.



Стоит отметить, что ревакцинация активно проходит и в отдаленных гарнизонах республики. Например, в Кяхтинском гарнизоне ревакцинацию прошли уже свыше тысячи человек.



Всего в Бурятии в ходе проведения профилактических мероприятий направленных на недопущение распространения вирусной инфекции планируется ревакцинировать свыше 20 тысяч военнослужащих и членов их семей.



Фото: function.mil.ru



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