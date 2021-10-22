Компания из Бурятии экспортирует аксессуары для игры в страйкбол в Японию

«Восток Айрсофт» проектирует и производит комплектующие



Молодая компания из Бурятии ООО «Восток Айрсофт» проектирует и производит комплектующие для игры в страйкбол. Это военно-тактическая игра с применением специально разработанной пневматики, сообщает пресс-служба министерства промышленности Бурятии.







Родиной страйкбола считается Япония, и именно в эту страну экспортируется продукция бурятской компании ООО «Восток Айрсофт», что способствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



«ООО «Восток Айрсофт» специализируется на производстве аксессуаров для пневматики.



При содействии Центра поддержки экспорта Бурятии для компании была подготовлена форма внешнеторгового контракта и проведена профильная консультация по экспорту продукции в Японию», - отметил Руслан Гылыпкылов, руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии.



Фото: пресс-служба министерства промышленности Бурятии Молодая компания из Бурятии ООО «Восток Айрсофт» проектирует и производит комплектующие для игры в страйкбол. Это военно-тактическая игра с применением специально разработанной пневматики, сообщает пресс-служба министерства промышленности Бурятии.Родиной страйкбола считается Япония, и именно в эту страну экспортируется продукция бурятской компании ООО «Восток Айрсофт», что способствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».«ООО «Восток Айрсофт» специализируется на производстве аксессуаров для пневматики.При содействии Центра поддержки экспорта Бурятии для компании была подготовлена форма внешнеторгового контракта и проведена профильная консультация по экспорту продукции в Японию», - отметил Руслан Гылыпкылов, руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии.Фото: пресс-служба министерства промышленности Бурятии

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