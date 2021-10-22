В пригороде Улан-Удэ задержан подозреваемый в поджоге дома

Молодой человек запустил «красного петуха» жене, которая с ним разводится
В Бурятии в Иволгинском районе задержан подозреваемый в поджоге дома. Пожар произошел накануне, сообщили в республиканском МВД.
На месте происшествия полицейские установили, что жилище снимала 31-летняя девушка. В тот же день оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в поджоге задержан 23-летний супруг женщины.
Известно, что пара в августе рассталась и готовилась к официальному разводу. Супруг неоднократно просил девушку возобновить отношения, но она постоянно отказывала, не желая общаться. Общих детей у пары нет. Как выяснилось, 21 октября пьяный молодой человек пришел в очередной раз к супруге для того, чтобы поговорить. Девушки дома не оказалось, и тогда он взломал дверной замок и проник в дом. Затем злоумышленник поджег лежащий на полу в комнате палас и скрылся.
В результате возгорания дом с находившимся в нем имуществом полностью уничтожен. Общий ущерб, причиненный хозяйке жилища и квартиросъемщице, составил около 1,5 млн рублей.
Задержанный раскаялся в содеянном и объяснил свой противоправный поступок обидой на супругу и алкогольным опьянением. Отметим, молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Ведется следствие.
Фото: МВД по Бурятии
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