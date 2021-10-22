Мэр Улан-Удэ призвал горожан участвовать в переписи

Игорь Шутенков выступил с обращением к улан-удэнцам



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил с обращением к жителям Улан-Удэ. Он призвал горожан принять участие в переписи населения. Мы публикуем текст обращения полностью.



"Уважаемые улан-удэнцы, стартовало важнейшее для нашей страны событие — Всероссийская перепись населения!



С последней переписи населения прошло одиннадцать лет. За это время наш город значительно изменился: появилось много жилых кварталов, построены новые детские сады и школы. Обновляются и ремонтируются дороги, коммунальные сети. Эти улучшения были реализованы в том числе и благодаря данным переписи 2010 года.



Улан-Удэ как столица нашей Бурятии стал для многих жителей районов родным городом. В Улан-Удэ учатся, работают, создают семьи. И сейчас очень важно выяснить для нас с вами сколько жителей Бурятии живет именно в Улан-Удэ. Это даст возможность запланировать на следующие 10 лет необходимое количество детских садов, школ, поликлиник, другой инфраструктуры. Благодаря результатам переписи мы получим реальную поддержку и средства для решения этих задач.



Впервые упор делается на интернет-переписи через портал "Госуслуги". Пожалуйста, пройдите опрос - это быстро, занимает всего 15 минут, а сэкономит время вам и переписчикам. Пройти перепись можно и на 128 стационарных пунктах.



Не оставайтесь в стороне! Мы с вами сейчас создаем будущее!", - сказал Игорь Шутенков.









Фото, видео: Администрация Улан-Удэ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.