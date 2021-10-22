В Бурятии растет раскрываемость преступлений

В МВД региона состоялось заседание Коллегии по итогам 9 месяцев 2021 года



В Бурятии по итогам 9 месяцев 2021 года общий массив преступлений, раскрытых правоохранительными органами, увеличился на 5,4%. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - на 5,7%. Руководство МВД дало принципиальную оценку работе подразделений и территориальных органов с начала года, сообщили "Номер один" в пресс-службе МВД Бурятии.



Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел были озвучены сегодня на заседании Коллегии МВД по Республике Бурятия.



В целом общий удельный вес раскрытых преступлений в целом увеличился на 2%.



В республике отмечается снижение на 25,5% убийств и покушений на убийство; на 22,3%– умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе на 34,3%– умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего; на 28,3%– изнасилований и покушений на изнасилование; на 24,5%– грабежей, на 43,8% – хулиганств. Уменьшилось количество краж, в том числе из квартир, транспортных средств, скота, карманных краж, хищений сотовых телефонов.



"Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности подразделений полиции, многоуровневая система профилактики позволили достичь положительных результатов в обеспечении общественной безопасности и ряде других направлений, связанных с предупреждением преступлений. Продолжается снижение числа преступлений, совершенных в жилом секторе, в общественных местах", - рассказали в республиканском МВД.



Также в МВД продолжают системное противодействие экономической преступности. Так, с начала года на территории республики сотрудниками полиции выявлено более400 преступлений экономической направленности (+17,1%), из которых более половины относятся к тяжким и особо тяжким преступным деяниям (+23,4%). Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 122 преступления, совершенные в крупном или особо крупном размерах. Задокументировано 18 налоговых преступлений.



Сократилось и количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики на 7,4%,число граждан, получивших в результате ДТП ранения различной степени тяжести –на 7,6%.



"Необходимо отметить участие органов внутренних дел в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составлено 459 протоколов", - добавили в МВД Бурятии.



Согласно комплексной ведомственной оценке, у МВД Бурятии 5 место по России.



Фото: "Номер один"

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