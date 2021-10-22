В Улан-Удэ за взятку осужден сотрудник колонии

Он пронес заключенному телефоны в подошве форменных ботинок



В Улан-Удэ суд вынес приговор бывшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 8 УФСИН России по Бурятии. Он признан виновным в «превышении должностных полномочий» и в «получении взятки», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что в конце августа 2019 года к 26-летнему инспектору отдела безопасности исправительного учреждения обратился осужденный, который предложил денежное вознаграждение и попросил пронести для него на территорию колонии мобильные телефоны.



Сотрудник согласился, после чего в одном из торговых центров в Железнодорожном районе Улан-Удэ встретился с супругой мужчины, которая передала ему форменные ботинки с вшитыми скрытым способом в их подошвы двумя мобильными телефонами. Затем инспектор надел полученную обувь и в ней прошел через контрольно-пропускной пункт на территорию исправительного учреждения. Здесь он извлек из подошвы средства связи, пользование которыми лицами, отбывающими наказание, запрещено, и передал их осужденному. После этого сотрудник вновь встретился в торговом центре с его супругой и получил от женщины взятку в размере 25 тыс рублей.



Приговором суда бывшему сотруднику исправительного учреждения назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком, а также со штрафом в размере 75 тыс рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на срок три года.



Фото: «Номер один»



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