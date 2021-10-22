На севере Байкала - новый природоохранный прокурор

Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавил Эдуард Железнов



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора назначен Эдуард Железнов, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Эдуард Железнов окончил Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ и с 2015 года проходит службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора города Саянска, помощника Западно-Байкальского межрайонного прокурора, помощника Братского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Усть-Илимского межрайонного природоохранного прокурора.



За время службы зарекомендовал себя как квалифицированный работник, обладающий высоким уровнем социальной и служебной ответственности, хорошими организаторскими способностями. За примерное исполнение служебных обязанностей ему дважды объявлялась благодарность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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