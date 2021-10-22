Жителей Бурятии призвали на праздники сидеть дома

По мнению зампреда, это остановит дальнейшее распространение короновируса





В Бурятии на сегодняшний день ежедневный прирост инфицированных составил 158 новых случаев. В 11 районах наблюдается рост заболеваемости. Для предупреждения новых вспышек короновируса в ежедневном режиме продолжают работу мобильные группы по профилактике коронавирусной инфекции.

Они обеспечивают противоэпидемические меры в общественных местах: организациях торговли, сферы услуг, общепита, на общественном транспорте, в коллективных средствах размещения.- На сегодняшний день 75 мобильных групп по республике проводят рейды с целью обеспечить меры профилактики в организациях, в общественных местах. И эти меры дают результат: мы предупреждаем ситуации, при которых системе здравоохранения нужно разворачивать дополнительный коечный фонд. На сегодняшний день под коронавирусную инфекцию задействовано 987 коек, из которых занято 82%. Это в том числе эффект от своевременной профилактики. Любая эпидемия заканчивается там, где начинается ответственность. Поэтому улучшить эпидситуацию можно только при участии каждого. Уважаемые жители республики, в период праздников необходимо минимизировать контакты, оставаться дома и тем самым остановить дальнейшее распространение вируса, - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.