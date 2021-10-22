Ремонт участка дороги в Еравнинском районе почти завершен

Качество выполненных работ оценил зампред правительства







Ремонт участка с 264 по 294 км региональной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита проводится благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До начала ноября объект планируют сдать в эксплуатацию, сообщили в Минтрансе республики.

«Было не просто. Дожди мешали нам работать в полную силу. Хороших солнечных дней было крайне мало, но, я считаю, мы справились. На сегодня работы практически завершены», - отметил гендиректор подрядной организации ООО «ТК Пеко» Александр Пероль.







Готовность дорожных работ оценил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Готовность этого участка можно оценить процентов на 95. В настоящее время в полном объеме выполнен ремонт водопропускных труб, асфальт уложен на всем протяжении участка. Дорожники заканчивают работы по укреплению кюветов, отсыпке обочин», - рассказал зампред.Сейчас подрядчик приступил к нанесению разметки, также предстоит устроить дорожное полотно под автоматический пункт весогабаритного контроля, который планируют установить на этом участке до конца года.«Транспортное сообщение по этой дороге осуществляют, в том числе, две лесных и одна горнорудная компании. Здесь проходят большегрузы весом 40, 50, 60 тонн, соответственно идёт большая нагрузка на дорогу, которая на это не рассчитана. Ранее совместно с сотрудниками ГИБДД организовывались выездные пункты весового контроля, но, к сожалению, у как у нас нет человеческих ресурсов сделать их круглосуточными и постоянными. Автоматический же пункт будет выполнять эту функцию 24 на 7, 365 дней в году», - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионаводор» Игорь Петров.В селе Комсомольское, через которое проходит данный участок региональной дороги, установили пешеходные ограждения и устроили автобусные остановки.«Гарантия на асфальтобетонное покрытие составляет пять лет, поэтому в случае выявления дефектов, в течение всего гарантийного периода, будет вестись претенциозная работа с подрядной организацией с требованием об устранении недостатков и подрядчик будет устранять дефекты за свой счёт», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Стоимость контракта составила 351 млн рублей.Фото: Минтранс Бурятии