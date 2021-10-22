Ученые НЭТИ создали установку, диагностирующую заболевания по выдоху

Метод может быть использован в задачах промышленной безопасности на предприятиях





Просьбу автоинспекторов «Дыхни!» в обозримом будущем смогут повторять врачи для определения не только количества выпитого пациентом, но и для диагнозов других заболеваний. Экспериментальную установку для тестирования газовых сенсоров, которые смогут определять заболевания по составу выдыхаемого человеком воздуха разработали на механико-технологическом факультете Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщили в пресс-службе вуза.



Как рассказал доцент кафедры химии и химической технологии, кандидат технических наук Александр Баннов, установка уже работает и на ней регулярно проводятся исследования.



«Установка работает. Сейчас мы проводим отладку для тестирования новых типов газовых сенсоров. То есть в основном занимаемся отработкой режимов, доработкой некоторых комплектующих, ячеек. Установка работает пока только на НГТУ НЭТИ, потому что создана в рамках исследовательского проекта. В принципе, если кто-то заинтересуется разработкой, то мы готовы сотрудничать. Основная идея не изменилась: у нас есть газовый сенсор, который позволяет определять газы, такие как аммиак, диоксид азота, углеводороды, и может быть использован в задачах промышленной безопасности на предприятиях и в биомедицинских приложениях для определения ранних стадий заболеваний по составу выдыхаемого воздуха.



Сейчас мы боремся за то, чтобы определяемые концентрации были ближе к 1 ppm (parts per million, 1 ppm = 0,001 %) и значительно ниже. На больших концентрациях уже неинтересно работать с научной и практической точки зрения. Сейчас мы работаем с разными углеродными материалами, которые хорошо откликаются на содержание вредных газов в воздухе. Раньше мы работали с пленками материалов, а сейчас развиваем идею работы с «компактами» из различных материалов. С пленкой много проблем с точки зрения методики получения, включая проблемы воспроизводимости отдельных образцов. А приготовление компакта (таблетки) всегда производится быстро: это очень простая и проверенная методика», — рассказал Александр Баннов.



В промышленной отрасли (угольной и химической) сейчас есть большая проблема с определением вредных газов, выделяющихся в процессе производства. Это может привести к авариям, а также повлиять на здоровье людей. По словам Александра Баннова, в настоящее время в мире ведутся похожие разработки, но готовых устройств пока больше ни у кого нет.



Фото: nstu.ru



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