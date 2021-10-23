В Иволгинский район на ликвидацию последствий паводков направили еще 15 млн рублей

Средства пойдут на обустройство дамбы и обеспечение населения питьевой водой







Правительство Бурятии дополнительно выделило более 15 млн рублей пострадавшему от паводка Иволгинскому району. Из них 13,4 млн рублей выделено обустройство временной дамбы для защиты села Поселье от затопления. Остальные средства пойдут на обеспечение населения, проживающего в зонах затопления, питьевой водой по временной схеме.

- Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и защите населения продолжаются, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии