В селе Орлик отремонтировали дороги

С долгожданным событием жителей поздравил глава Бурятии





В Окинском районе отремонтировали сразу несколько дорог общей протяженностью более 5 км, ведущих к райцентру - селу Орлик. На капремонт дорог выдели субсидию из республиканского бюджета в размере около 200 млн рублей с софинансированием из местного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, дорожники заасфальтировали улицы, обустроили парковки к социально значимым учреждениям, сделали тротуары, установили освещение. Кроме того, были выполнены работы по устройству системы водоотвода и укреплению откосов.Глава Бурятии принял участие в открытии дорог в режиме ВКС.- Хочу всех жителей Окинского района, жителей Орлика поздравить с тем, что такая дорога открылась! Мы её делали не один год, вместе решали много непростых вопросов. Хотел бы Матвея Валентиновича (Мадасова, главу района) поблагодарить за настойчивость, за такую целеустремлённость в работе. Благодаря этому, меняется качество жизни жителей района, - отметил глава Бурятии.- Для проведения работа нам пришлось организовать здесь асфальтовый завод, дробильный комплекс для заготовки щебня, ведь Окинский - это отдаленный район и подрядчики сюда заходить не хотят. Прошло два года, и вот что мы видим сегодня: гладкие, ровные дороги, яркое освещение улиц, тротуары, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Глава района Матвей Мадасов рассказал, что это первый промышленный асфальт в районе. В 1986-87 годах вручную было уложено около одного километра асфальтобетонного покрытия, но с течением времени оно пришло в негодность.Фото: пресс-служба правительства Бурятии