В Бурятии за сутки выявлено 159 заболевших коронавирусом

Умерли три человека
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 23 октября в республике зарегистрировано 61842 (+159) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 1 случай больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 10361 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 53 423 (+278) человека.
В стационарах получают лечение 800 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 628. В отделениях реанимации находится 94 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2722 чел.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека, общее число смертей достигло 1948.
Фото: pixabay.com
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