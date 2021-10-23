В Забайкалье ввели QR-коды

Решения принято из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом





В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае с 25 октября введены обязательные QR-коды для населения. Соответствующее постановление подписано губернатором края Александром Осиповым, сообщается на сайте краевого правительства.

«Теперь попасть на территорию спортивных сооружений, музеев, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, предприятий общественного питания и других общественных мест можно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины. Либо справки о том, что человек перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не более шести месяцев назад», - уточнил зампред регионального правительства Александр Бардалеев.Также приостановлена работа детских лагерей дневного прибывания. Граждане в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должны организовать перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше.Кроме того, привитым гражданам пожилого возраста, беременным женщинам рекомендовано воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Посещать предприятия сферы услуг, аптеки, магазины продуктов питания и товаров первой необходимости желательно в первые три часа после их открытия.Дети до 18 лет могут посещать спортивные секции, музеи, концертные организации, кинотеатры, предприятия сферы услуг, общественного питания только в сопровождении родителей либо законных представителей.Фото: министерства экономического развития Забайкальского края