В Бурятии пожарные сняли девочку с дерева

Она залезла туда поиграть, но не смогла спуститься самостоятельно



Сегодня днем спасателям поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь игравшая на дереве маленькая девочка не может спуститься на землю. На помощь ребенку выехали пожарные, которые с помощью лестницы оперативно спустили девочку на землю. Она находилась в удовлетворительном состоянии. С ребенком и присутствующими взрослыми проведена профилактическая беседа, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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