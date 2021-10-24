В Бурятии коронавирусом заразились еще 157 человек

Умерло за сутки четыре человека с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 24 октября зарегистрировано 61999 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29442) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 157 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 134 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 24 октября, число контактных лиц –10758 человек.

По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 53 629 человек, в том числе за сутки 206.

В стационарах Бурятии получают лечение 837 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 655. В отделениях реанимации находится 91 пациент (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ – 44 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1017 коек: занято – 837, свободно – 180 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,3%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2789 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1952 человек, в том числе за сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет-0, старше 65 лет – 4 чел.).



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