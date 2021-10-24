Улан-удэнка полтора года не платила алименты



Случаев, когда женщины становятся должниками по выплате алиментов на содержание своих детей, становится все больше, сообщают в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Одна из горожанок с 10 сентября 2019 года по 4 февраля 2021 года, будучи подвергнутой административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) неоднократно, без уважительных причин не исполняла свои алиментные обязательства и не оказывала никакой материальной помощи своему сыну.

- Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговором Октябрьского райсуда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ и ей назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. На основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

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