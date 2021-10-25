Минздрав Бурятии отказал в помощи ребенку-инвалиду

Прокуратуре пришлось судиться с чиновниками



В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с жалобой на министерство здравоохранения.

Ребенок женщины страдает тяжелым заболеванием и является инвалидом 1-й группы. Для корректировки методов лечения и подбора лекарств ему провели генетическое исследование. Однако Минздрав отказал женщине в возмещении 122 тысяч рублей, потраченных на исследование.



Прокурор обратился в суд и потребовал от Минздрава возместить расходы на проведение исследования. Советский райсуд иск удовлетворил. Министерство пытались обжаловать это решение, но неудачно.



«Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. 14 октября семье ребенка-инвалида выплачены денежные средства, затраченные на исследование», - сообщили в прокуратуре.



Фото: «Номер один» Ребенок женщины страдает тяжелым заболеванием и является инвалидом 1-й группы. Для корректировки методов лечения и подбора лекарств ему провели генетическое исследование. Однако Минздрав отказал женщине в возмещении 122 тысяч рублей, потраченных на исследование.Прокурор обратился в суд и потребовал от Минздрава возместить расходы на проведение исследования. Советский райсуд иск удовлетворил. Министерство пытались обжаловать это решение, но неудачно.«Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. 14 октября семье ребенка-инвалида выплачены денежные средства, затраченные на исследование», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»

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