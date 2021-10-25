В Бурятии выявлено более 18 тысяч нарушений закона

Каждое десятое из них касается освоения бюджетных средств





Прокуратура Бурятии отчиталась об итогах работы за 9 месяцев 2021 года. Как сообщили в надзорном ведомстве, за этот период выявлено и пресечено 18 177 нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3 254 лица. В суды направлены 1 013 исков, по протестам прокуроров отменены и изменены 400 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 132 уголовных дела.

В частности, 2 396 нарушений закона выявлены в области охраны окружающей среды и природопользования, 502 – в сфере защиты прав предпринимателей, 1 247 – жилищно-коммунального хозяйства, 1 815 – при освоении бюджетных средств и проведении закупок.На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 18 587 нарушений закона.«Органам предварительного расследования внесены 316 представлений, направлены 1 405 требований об устранении нарушений законодательства. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 531 должностное лицо», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»