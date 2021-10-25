В Бурятии недобросовестный подрядчик не утеплил многоквартирный дом к зиме

Общественники нажаловались на компанию в прокуратуру

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в прокуратуру Бурятии по факту затягивания сроков капремонта многоквартирного дома № 20 на проспекте 60 лет СССР в Северобайкальске. Из-за халатности исполнителя контракта горожане остались с неутепленным домом в зимний период, сообщает пресс-служба ОНФ.Согласно выигранному тендеру на проведение капитального ремонта дома, компания «Инвест Строй» работы по ремонту фасада должна была начать 27 апреля, по отоплению – 25 мая. Сроки завершения работ были установлены на 22 июля 2021 г.В начале октября на объекте с проверкой были представитель Минстроя России Маргарита Жаркова и член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина, которые обращали внимание муниципальных властей на необходимость проконтролировать работу подрядчика и не оставить дом в незавершенном виде.9 октября по обращению жильцов многоквартирного дома активисты ОНФ провели обследование, которое выявило массовые нарушения: при проведении выемки старого утепления работы проводились агрессивно, нарушен облицовочный слой, выломаны плитки. Вскрыты межсекционные швы фасада здания и подвального помещения.Межпанельные швы были отремонтированы на уровне второго этажа (дом пятиэтажный), а к 20 октября во дворе демонтировано благоустройство. По всему дому разбросан строительный мусор,«К концу октября основная магистральная труба заменена, но не утеплена. Все остальные работы по проектно-сметной документации по отоплению дома перенесены на следующий год. На фасаде дома остаются полностью открытыми три межсекционных шва до третьего этажа. Работы в доме на производятся. Приближается суровая северная зима. В Северобайкальске уже в ноябре мороз достигает минус 25 градусов: дом неизбежно промерзнет. А конденсат в швах превратится в плесень, с которой трудно бороться», - рассказала активист ОНФ в Бурятии Светлана Авздевич.Жильцы дома несколько раз обращались к подрядчику Алексею Монголову, который сначала обещал все сделать в ближайшее время, а потом просто перестал выходить на связь. В ответ на предупреждение ФКР с требованием выполнить ремонт до 12 октября, исполнитель работ сообщил, что не успевает из-за острой нехватки квалифицированных рабочих, погодных условий и финансовых трудностей.Прокуратура за нарушение сроков капремонта внесла представление компании «Инвест Строй», а в фонд капремонта региона направлено уведомление о необходимости начисления на подрядчика штрафа в рамках условий договора.Эксперты ОНФ отметили, что данный подрядчик работает и на других объектах региона – в поселке Янчукан (улица Большая Секция, 103, 104, проспект 60 лет СССР, 16). Все объекты, которые проверяла Светлана Калинина, также «выполняет» именно этот подрядчик и на каждом - большое отставание по срокам. Народный фронт направил обращение в прокуратуру для принятия мер.Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии