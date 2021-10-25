В Бурятии общее число случаев COVID-19 уже выше 62 тысяч

В минувшие сутки выявлено 162 новых больных, выздоровели 192 пациента



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 161. Это на 162 случая больше, чем было в воскресенье. Из них 48% (29506) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 957 человек, пятеро за последние сутки (трое - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 137 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 809 человек.



В стационарах получают лечение 896 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 694. В отделениях реанимации находится 95 пациент (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ –44 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1037 коек: занято – 896, свободна – 141 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,4%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 815 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 53 821 (+192) человек.



За сутки проведено исследований от 1 795 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 589 246 исследований.



Завершили вакцинацию 301 773 человека.



Фото: pixabay.com



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