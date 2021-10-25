Фонд капремонта Бурятии отсудил у Минобороны более 10 миллионов рублей

Судебные разбирательства продолжались более 3-х лет



Фонд капитального ремонта Бурятии отсудил у Минобороны 10,6 млн рублей дебиторской задолженности по взносам на капремонт. Судебные разбирательства продолжались более 3-х лет. В этом году иск был удовлетворен. После поступления средств на счет регоператора, у жителей, проживающих в домах министерства, может появиться возможность перенести сроки проведения работ по капремонту на более ранние, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Бурятии.



Ранее собственники помещений домов в п. Сосновый бор и ст. Дивизионная неоднократно обращались в адрес Фонда с просьбой решить вопрос о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества на более ранние из-за «плачевного» состояния кровли и изношенности некоторых систем. Поскольку одним из критериев такого переноса является высокий уровень собираемости, то рассмотреть такую возможность не представлялось возможным из-за низкой собираемости и долгов по взносам на капремонт Министерства обороны, являющегося собственником большей части помещений в этих домах. Сибирское же территориальное управление относится к числу организаций, за которыми на праве оперативного управления было закреплено имущество Министерства обороны РФ в военных городках.



"Отметим, ранее два исковых заявления Фонда были удовлетворены в полном объеме и взыскано более 5,5 млн. рублей. В настоящий момент в судах на рассмотрении находится еще 2 иска на общую сумму более 11 млн. рублей. Работа юридического отдела Фонда по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории военных городков, будет продолжена", - добавили в Фонде капремонта Бурятии.



Фото: pixabay.com





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