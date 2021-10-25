Более половины жителей Бурятии не считают ситуацию с коронавирусом опасной

ЦУР республики провел исследование мнений пользователей социальных сетей



55% жителей Бурятии не считают ситуацию с коронавирусом опасной. Об это говорят результаты опроса среди пользователей соцсетей, проведенного Центром управления регионом (ЦУР).



"Результаты показывают, что только 12% опрошенных считают ситуацию с коронавирусом в Бурятии представляющей опасность, а 55% не видят угрозы в обстановке c COVID-19. Остальные затруднились ответить", - говорится в сообщении ЦУР.



В первую очередь исследование ЦУР Бурятии касалось отношения к вакцинации от коронавируса. Ее темпы,



Опрос показал, что более половины жителей Бурятии уже поставили прививку, из них большинство не столкнулись в процессе вакцинации с какими-либо проблемами или побочными эффектами. Основной проблемой при вакцинации опрошенные видели очереди на пунктах и несоблюдение там «социальной дистанции».



Из невакцинированных граждан подавляющее большинство и в дальнейшем не хотят вакцинироваться. Основной причиной отказа они называют недоверие к вакцине, которая по мнению этой категории опрошенных «не прошла испытания». Еще одна часть «антипрививочников» считает, что вакцинация наносит вред здоровью.



"Таким образом, можно сделать вывод, что большинство граждан, положительно относящихся к вакцинации от коронавируса уже сделали прививки. Оставшаяся часть вакцинироваться не желает. Это вполне объясняет некоторое замедление темпов вакцинации", - сообщили в пресс-службе ЦУР.



Вторая группа вопросов касалась информированности граждан относительно вакцинации. Жители Бурятии считают, что они очень хорошо информированы: 63% видят много информационных материалов по этой теме, причем в основном в социальных сетях. Лишь 27% опрошенных считают, что информации о вакцинации недостаточно или совсем нет. Напомним, для предоставления гражданам достоверной информации по вопросам вакцинации ЦУР республики Бурятия разработал специализированный



Опрос проводился среди пользователей 4 самых популярных в Бурятии социальных сетей (Инстаграм, ВК, Одноклассники и Фейсбук). Выборка квотированного опроса составила 774 респондента.



Фото: pixabay.com 55% жителей Бурятии не считают ситуацию с коронавирусом опасной. Об это говорят результаты опроса среди пользователей соцсетей, проведенного Центром управления регионом (ЦУР)."Результаты показывают, что только 12% опрошенных считают ситуацию с коронавирусом в Бурятии представляющей опасность, а 55% не видят угрозы в обстановке c COVID-19. Остальные затруднились ответить", - говорится в сообщении ЦУР.В первую очередь исследование ЦУР Бурятии касалось отношения к вакцинации от коронавируса. Ее темпы, напомним , в последние недели несколько замедлились.Опрос показал, что более половины жителей Бурятии уже поставили прививку, из них большинство не столкнулись в процессе вакцинации с какими-либо проблемами или побочными эффектами. Основной проблемой при вакцинации опрошенные видели очереди на пунктах и несоблюдение там «социальной дистанции».Из невакцинированных граждан подавляющее большинство и в дальнейшем не хотят вакцинироваться. Основной причиной отказа они называют недоверие к вакцине, которая по мнению этой категории опрошенных «не прошла испытания». Еще одна часть «антипрививочников» считает, что вакцинация наносит вред здоровью."Таким образом, можно сделать вывод, что большинство граждан, положительно относящихся к вакцинации от коронавируса уже сделали прививки. Оставшаяся часть вакцинироваться не желает. Это вполне объясняет некоторое замедление темпов вакцинации", - сообщили в пресс-службе ЦУР.Вторая группа вопросов касалась информированности граждан относительно вакцинации. Жители Бурятии считают, что они очень хорошо информированы: 63% видят много информационных материалов по этой теме, причем в основном в социальных сетях. Лишь 27% опрошенных считают, что информации о вакцинации недостаточно или совсем нет. Напомним, для предоставления гражданам достоверной информации по вопросам вакцинации ЦУР республики Бурятия разработал специализированный чат-бот . Опрос пользователей социальных сетей показал, что о существовании этого чат-бота знают 27% опрошенных, 7% пользовались им.Опрос проводился среди пользователей 4 самых популярных в Бурятии социальных сетей (Инстаграм, ВК, Одноклассники и Фейсбук). Выборка квотированного опроса составила 774 респондента.Фото: pixabay.com

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