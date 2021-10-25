Мэр Улан-Удэ посетил репетицию театра «Забава»

Коллектив готовится отмечать свое 30-летие





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил генеральную репетицию театра народной музыки и танца «Забава», который готовится к своим юбилейным концертам, посвященным 30-летию театра. 25-26 октября «Забава» представит любимым зрителям программу «30 лет сохраняя традиции».

- Наш муниципальный театр «Забава» давно стал визитной карточкой города и гордостью всех улан-удэнцев. Уже выросло не одно поколение тех, кто знает и любит театр. 30 лет ему исполнилось в 2019 году, в 2020 году должен был состояться юбилейный концерт, но из-за ковидных ограничений его пришлось отложить. «Забава» подготовила новые песни, обработки, новые танцы, поэтому нашему зрителю будет интересно и полезно окунуться в историю и культуру театра, - отметил Игорь Шутенков.





- То, что город нам обещал, все выполнено. Мы с марта 2021 года увеличили штатное расписание на 4 единицы. Теперь у нас есть завхоз, костюмер, водитель и звукорежиссер. То, что руководство города нас посещает, оказывает внимание, для нас ценно. Ну а мы работаем не покладая рук. Первое отделение юбилейного концерта будет состоять из новых номеров, их еще никто не видел, это будет премьера. Костюмы тоже все новые. Первое отделение - русское, второе - казачье, - сообщил Николай Осипов.





Бессменным руководителем творческого коллектива на протяжении 30 лет является заслуженный деятель искусств России и Бурятии, лауреат премии «Душа России» Николай Осипов. Он отметил, что в течение года «Забава» создает две новые программы. В среднем одна программа «прокатывается» около 10 раз в год.Ансамбль «Забава» был создан в конце 1989 года по инициативе единомышленников - молодых преподавателей и студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Артисты обратились к разнообразному и неповторимому фольклору русского старожильческого казачьего и старообрядческого населения Бурятии и Забайкалья. Начинали свою деятельность в составе фольклорного ансамбля «Забава» 6 студентов-артистов, на сегодня это театр, в составе которого 33 профессиональных артиста.За 30 лет «Забава» неоднократно становилась лауреатом международных и всероссийских фольклорных конкурсов и фестивалей. Кроме этого, театр получил признание и за рубежом. Русскую культуру Бурятии и Забайкалья коллектив представлял на международных фольклорных фестивалях в Румынии, Польше, Ираке, Франции, Китае, Португалии, Тайване, Италии, Германии, Северной и Южной Корее и Монголии.Фото: мэрия Улан-Удэ