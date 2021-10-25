В Баунтовском районе благоустроили сразу пять общественных пространств

На эти цели за счет федерального бюджета было выделено почти 2,5 миллионов рублей



По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» за последние два года сразу пять общественных территорий Баунтовского района обрели новый вид. На эти цели за счет федерального бюджета было выделено почти 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



Так, в парке в центре села Багдарин установили игровые комплексы, карусели, тренажёры, качели и стеллу «Семья». Общая сумма всех работ, затраченных на благоустройство парка составила более двух миллионов рублей.



«Преобразился вид центрального парка. Такие изменения меняют качество жизни: меняют настроение, отношение к жизни. Детям здесь приятно играть, молодежи заниматься спортом, а взрослым прогуляться после работы. Теперь наши жители говорят, что с таким красивым парком нужно строить новые дома», - рассказал глава Баунтовского-Эвенкийского района Николай Ковалёв.







Также в течении двух лет в селе Багдарин благоустраивали центральную площадь. Появились новые вазоны под цветы и клумбы, а деревья украсили светодиодными гирляндами. Кроме этого, на площади установили лавочки и ограждения для комфортного отдыха жителей. Также за два года обновили центральную площадь в селе Маловский. В прошлом году привели в порядок памятник «Воинам, павшим в боях за родину», а в этом - установили уличные фонари и новые ограждения. В селе Романовка на территории памятника «Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» установили солнечные батареи для освещения мемориала, а в Сквере Победы -металлический забор.







«Национальный проект позволил нам за небольшой период времени создать новые центры притяжения. Конечно, предстоит еще многое сделать. Но благодаря общим усилиям и слаженному взаимодействию, район приобретает все более эстетичный вид, становясь более комфортным для жителей. За последние два года на мероприятия по благоустройству общественных территорий в Баунтовском районе ушло почти 2, 5 миллионов рублей за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - отметил в рамках рабочей поездки заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» за последние два года сразу пять общественных территорий Баунтовского района обрели новый вид. На эти цели за счет федерального бюджета было выделено почти 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.Так, в парке в центре села Багдарин установили игровые комплексы, карусели, тренажёры, качели и стеллу «Семья». Общая сумма всех работ, затраченных на благоустройство парка составила более двух миллионов рублей.«Преобразился вид центрального парка. Такие изменения меняют качество жизни: меняют настроение, отношение к жизни. Детям здесь приятно играть, молодежи заниматься спортом, а взрослым прогуляться после работы. Теперь наши жители говорят, что с таким красивым парком нужно строить новые дома», - рассказал глава Баунтовского-Эвенкийского района Николай Ковалёв.Также в течении двух лет в селе Багдарин благоустраивали центральную площадь. Появились новые вазоны под цветы и клумбы, а деревья украсили светодиодными гирляндами. Кроме этого, на площади установили лавочки и ограждения для комфортного отдыха жителей. Также за два года обновили центральную площадь в селе Маловский. В прошлом году привели в порядок памятник «Воинам, павшим в боях за родину», а в этом - установили уличные фонари и новые ограждения. В селе Романовка на территории памятника «Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» установили солнечные батареи для освещения мемориала, а в Сквере Победы -металлический забор.«Национальный проект позволил нам за небольшой период времени создать новые центры притяжения. Конечно, предстоит еще многое сделать. Но благодаря общим усилиям и слаженному взаимодействию, район приобретает все более эстетичный вид, становясь более комфортным для жителей. За последние два года на мероприятия по благоустройству общественных территорий в Баунтовском районе ушло почти 2, 5 миллионов рублей за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - отметил в рамках рабочей поездки заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии

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